ダレノガレ明美、英国名車でツーリング満喫 “バイク愛”あふれる投稿「新しい景色に出会えるのも楽しみのひとつ」
タレントで実業家のダレノガレ明美が24日、自身のインスタグラムとXを更新。愛車の「Triumph Bonneville T120 Black」でツーリングを楽しむ様子を公開し、バイクのある生活への思いを明かした。
【写真多数】愛車でツーリングを楽しむダレノガレ明美
トライアンフのブランドアンバサダーを務めるダレノガレは、カフェや海、ショッピングスポットなどを巡った際の写真を投稿。愛車とともに各地を訪れながら、充実した時間を過ごした様子を披露した。
投稿では、「移動時間も楽しめるから、バイクに乗るようになって行きたい場所がどんどん増えました」とコメント。目的地だけでなく、そこへ向かう道のりそのものを楽しめることがバイクの魅力だとつづった。
続けて「新しい景色に出会えるのも楽しみのひとつ」とも伝え、ツーリングを通じて広がる世界への思いを表現している。
【写真多数】愛車でツーリングを楽しむダレノガレ明美
トライアンフのブランドアンバサダーを務めるダレノガレは、カフェや海、ショッピングスポットなどを巡った際の写真を投稿。愛車とともに各地を訪れながら、充実した時間を過ごした様子を披露した。
投稿では、「移動時間も楽しめるから、バイクに乗るようになって行きたい場所がどんどん増えました」とコメント。目的地だけでなく、そこへ向かう道のりそのものを楽しめることがバイクの魅力だとつづった。
続けて「新しい景色に出会えるのも楽しみのひとつ」とも伝え、ツーリングを通じて広がる世界への思いを表現している。