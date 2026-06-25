「広島（雨天中止）巨人」（２４日、マツダスタジアム）

強い覚悟を胸に、１軍の舞台に戻ってきた。屋根に打ちつける雨音が響く屋内練習場で、広島・中村奨成外野手が黙々とバットを振り込む。「もう一度アピールして、レギュラーをつかみにいかなくてはいけない。そこだけです」と、静かな口調に熱い思いを込めた。

昨季は自己最多１０４試合に出場。シーズン後半は「１番・中堅」に定着し、打率・２８２、９本塁打、３３打点をマークした。さらなる飛躍が期待された今季は「２番・右翼」で開幕を迎えるも、ここまで打率・１８１と沈み４月３０日、６月１日の２度、降格を経験。６月２０日・ヤクルト戦で負傷した辰見に代わり、同２３日に今季３度目の昇格を果たした。

ファームでは「強打」をテーマに打撃を修正。６月は打率・２８２と徐々に本来の姿を取り戻しつつある。詳しい取り組みについては「あまり言わない」とした上で、「現状を打破できるかは自分次第。（状態は）悪くないと思う。あとは上（１軍）で結果を出せれば」と闘志を燃やした。

現状、外野はファビアン、名原、大盛が中心に起用されており、チャンスは限られる。辰見の代役で昇格しているため、代走や守備固めなど多様な起用に備える必要がある。「（走攻守）全部できるように準備はしっかりしておきたい。とにかく目の前のものに対して、結果を出せるようにしたい」と中村奨。少ないアピール機会を逃さず、三度目の正直で定位置奪取を狙う。