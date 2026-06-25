【風、薫る 第65回あらすじ】ツヤ、事件を起こしてしまう
【モデルプレス＝2026/06/25】女優の見上愛と上坂樹里がW主演を務める連続テレビ小説「風、薫る」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第65話が、6月27日（「FIFAワールドカップ2026」の生中継に伴い延期）に放送される。
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朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代を舞台に、トレインドナースと呼ばれる正規の訓練を受けた看護師である大関和さんと鈴木雅さんをモチーフとして描くバディドラマ。異なる個性を持つ2人のトレインドナースが、様々な困難を乗り越えながら成長し、最強のバディとなって新しい時代を切り開いていく。主人公の一ノ瀬りんを見上が、大家直美を上坂が演じる。
りん（見上愛）はシマケン（佐野晶哉）の小説を読む。一方の直美（上坂樹里）は、お見舞いに来ていた小川（甲斐翔真）に呼び止められて…。
そんな中、ツヤ（東野絢香）がある事件を起こしてしまう。
（modelpress編集部）
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◆見上愛＆上坂樹里W主演「風、薫る」
朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代を舞台に、トレインドナースと呼ばれる正規の訓練を受けた看護師である大関和さんと鈴木雅さんをモチーフとして描くバディドラマ。異なる個性を持つ2人のトレインドナースが、様々な困難を乗り越えながら成長し、最強のバディとなって新しい時代を切り開いていく。主人公の一ノ瀬りんを見上が、大家直美を上坂が演じる。
◆「風、薫る」第65話／6月27日（土）放送
りん（見上愛）はシマケン（佐野晶哉）の小説を読む。一方の直美（上坂樹里）は、お見舞いに来ていた小川（甲斐翔真）に呼び止められて…。
そんな中、ツヤ（東野絢香）がある事件を起こしてしまう。
（modelpress編集部）
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