高知名物をアレンジ！旨みたっぷりの「ねぎ塩鰹たたき」で乾杯しよう

マグロと並ぶ赤身の代表的な魚・鰹。今回は、高知を訪れたぐっちさん（@gucci.tckb）が現地で出会った味をヒントにした、「ねぎ塩鰹たたき」をご紹介します。薬味たっぷりのポン酢とはひと味違い、シンプルに味わう高知流の一皿。鰹本来の旨みを存分に楽しめるので、ぜひ冷えたビール片手に味わってみてくださいね！

旅の余韻を「鰹（かつお）」に込めて

こんにちは。ぐっち（@gucci.tckb）です。





私事ながら5月に、高知県へ「初鰹」を食べに行ってきました。2泊3日の旅だったんですが、気づけば連日、初鰹を食べてましたね（笑）。関西で鰹のたたきと言うと、生姜やみょうが、にんにく、ねぎ、カイワレなど、たっぷりの薬味とポン酢でいただくのが主流なのですが、さすが鰹大国・高知県。にんにく、ねぎ、塩だけのシンプルで潔い食べ方のところがほとんどで、しかもそれがもう、べらぼうにうまい。そしてまた切り方がかなり分厚くて。食べ慣れた切り身の3倍以上の厚みで切られた初鰹は、食感まで格別……。例えて言うならほぼ“餅”かもしれません（笑）。そんな高知旅の余韻を少しでもお届けしたくて、今回の『ぐっちのおさけじかん』では、をご紹介します。実はこのレシピ、高知県中土佐町の「かつお祭り」で町長に振舞っていただいた一皿がヒント。現地で味わったおいしさを思い出しながら、家庭でも作りやすいようにアレンジしてみました。

ねぎ塩鰹たたき

材料（2人分）

・鰹のたたき……1/2柵（200g）



【A】

・小口ねぎ……20g

・ごま油……大さじ1と1/2

・塩……2つまみ

・にんにく（すりおろし）……小さじ1/2



【B】

・レモン汁……1/4個分

・煎りごま……適量

作り方

1. 鰹のたたきを食べやすい大きさに切る。

2. Aをよく混ぜ合わせる。

3. 鰹と2を器に盛り、Bをトッピングする。

シンプルだからこそ鰹の旨みが引き立つ

ちょっと簡単すぎますよね（笑）。

でもこれ、鰹の旨みと相まってめちゃくちゃおいしいんですよ！

いつもの食べ方とは別に、味変でこのタレを用意していただくのも良いかもしれません。

ポイントはレモン汁なので忘れずにかけてくださいね。



それではまた。