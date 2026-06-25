「doom and gloom」の意味は？すごくネガティブなときに使いたくなる…！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「doom and gloom」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
「doom」も「gloom」もネガティブな意味を持つ単語です！
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「将来に全く希望がもてない」でした！
「doom and gloom」は「将来に全く希望がもてない」という意味のフレーズ。
それぞれ、「doom」＝「運命、破滅」、「gloom」＝「憂鬱、陰鬱」という意味で使われる言葉を重ねた表現です。
ちなみに、「gloom」を使った表現には「Gloomy weather」＝「どんよりとした天気」というものもありますよ。
「It's all been a bit doom and gloom over the last few days.」
（この数日、ずっと将来に全く希望が持てません）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部