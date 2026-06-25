「doom and gloom」の意味は？すごくネガティブなときに使いたくなる…！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

「doom」も「gloom」もネガティブな意味を持つ単語です！

意外と難しいこのフレーズ。

果たして、正解は？

正解は「将来に全く希望がもてない」でした！

「doom and gloom」は「将来に全く希望がもてない」という意味のフレーズ。

それぞれ、「doom」＝「運命、破滅」、「gloom」＝「憂鬱、陰鬱」という意味で使われる言葉を重ねた表現です。

ちなみに、「gloom」を使った表現には「Gloomy weather」＝「どんよりとした天気」というものもありますよ。

「It's all been a bit doom and gloom over the last few days.」

（この数日、ずっと将来に全く希望が持てません）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。