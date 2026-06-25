◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＢ組第３戦 ボスニア・ヘルツェゴビナ３―１カタール（２４日、シアトル競技場）

３大会ぶり２度目出場のボスニア・ヘルツェコビナ（ＦＩＦＡランク６４位）が、２大会連続２度目出場のカタール（ＦＩＦＡランク５６位）に３―１で勝利し、今大会初勝利。勝ち点４でＢ組３位となり、決勝トーナメント（Ｔ）進出は他の組の結果を待つことになった。カタールは１分け２敗の最下位で１次リーグ敗退が決まった。

この結果により、Ｆ組の日本の３位以内での決勝Ｔ進出決定は日本時間２６日に持ち越しとなった。Ｆ組２位につける日本は２戦を終えて勝ち点４。第３戦でスウェーデンと対戦する。

今大会は全１２組の３位のうち、上位８チームが決勝Ｔに進める。Ｉ組の２チームがすでに連勝で１次Ｌ突破を決めているため、３位の最大勝ち点は３にとどまる。日本戦より前の２５日にＡ、Ｂ、Ｃ組、２６日にＥ組が最終戦を行い、これらの組の３位のうち、勝ち点３以下が３チーム出れば、試合前に日本の３大会連続の決勝Ｔ進出が決まる。２５日に決勝Ｔ進出が決まる可能性があったが、Ｂ組のボスニア・ヘルツェコビナが勝ち点４の３位となったため持ち越しとなった。