ねんりん家の夏限定ピスタチオバームが登場♪贈り物にもぴったりな新作

夏のご挨拶や帰省の手土産を探している方に注目してほしいのが、バームクーヘン専門店「ねんりん家」の夏限定商品『ピスタチオ香るマウントバーム〈夏の輪〉』。ナッツの女王と呼ばれるピスタチオを贅沢に使用し、ねんりん家ならではのしっとり食感と芳醇な風味を楽しめる一品です。見た目にも涼やかな限定パッケージで、夏の贈り物にもぴったりな新作をご紹介します。

ピスタチオの魅力を重ねた夏限定バーム

2026年7月1日(水)から発売される『ピスタチオ香るマウントバーム〈夏の輪〉』は、ねんりん家で人気を集める夏限定フレーバーが、新たに“輪”の形になって登場した特別なバームクーヘンです。

価格は2,376円。ナッツの女王と称されるピスタチオをじっくり焙煎し、旨味たっぷりのペーストにして生地へ練り込み、一層一層丁寧に焼き上げています。

外側はカリッと香ばしく、中はしっとりとした食感。濃厚なバターのコクとピスタチオの豊かな風味が重なり合い、ひと口ごとに贅沢な味わいが広がります。

ピスタチオ好きにはもちろん、上品な甘さのお菓子を探している方にもおすすめです。

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夏の贈り物に映える限定デザイン

パッケージには、赤い金魚が泳ぐ夏限定デザインを採用。水面に広がる波紋をバームクーヘンの年輪になぞらえた美しいデザインで、見た目からも涼を感じられます。

バームクーヘンは木の年輪を連想させることから、「繁栄」や「長寿」を願う縁起菓子として親しまれてきました。輪の形を囲みながら切り分ける時間も楽しめるため、家族や友人とのティータイムにもぴったり。

暑中お見舞いやお中元、帰省時の手土産など、さまざまなシーンで喜ばれる一品になりそうです。

店舗・通販で購入可能

販売期間は2026年7月1日(水)から8月16日(日)頃までを予定しています。

販売店舗は、銀座本店、大丸東京店、西武池袋店、そごう横浜店、阪急うめだ店、博多阪急店、JR品川駅エキュート品川店、羽田空港各店舗のほか、JR東京駅Ekinaka LAB東京八重洲南口パクモグテラス、ぶどうの木＆鎌倉座阿佐ヶ谷店など。

また、通販でも購入可能です。2026年7月1日(水)10:00から公式オンラインショップ「パクとモグ」、楽天市場店、Yahoo!店で販売開始。

さらに7月2日(木)10:00からはHANEDA Shopping店やLINEギフト店でも取り扱われます。

※受付期間中であっても、商品がなくなり次第受付を終了させていただきます。予めご了承ください。

※表示の価格は参考小売価格です。

※販売店は予告なく変更する場合がございます。

夏だけの特別な味わいを楽しんで

ピスタチオの香ばしさとバターの豊かなコクが織りなす『ピスタチオ香るマウントバーム〈夏の輪〉』は、ねんりん家ならではのこだわりが詰まった夏限定スイーツです。

見た目も涼やかで華やかなため、自分へのご褒美はもちろん、大切な人への贈り物にもおすすめ♡

夏のティータイムを少し特別に彩る一品を、この機会に味わってみてはいかがでしょうか。