25日午前7時30分ころ、青森県で震度6強を観測する地震があり、新潟県内では村上市で震度3が観測されています。津波の心配はありません。



この地震の震源地は岩手県沖で、震源の深さは約50km、地震の規模を示すマグニチュードは6.9と推定されます。この地震により沿岸では若干の海面変動があるかもしれませんが、津波の心配はありません。



青森県は階上町で震度6強、八戸市南郷で震度6弱、八戸市で震度5強が観測されています。



新潟県内では、村上市で震度3、新潟市・三条市・長岡市・南魚沼市など広い範囲で震度2が観測されました。



地震の影響でJRは東北・秋田・山形新幹線は運転を見合わせています。上越・北陸新幹線は平常運転しています。また新潟県内を走る在来線は羽越線の村上～酒田駅間の上下線の一部列車に遅れがでています。