阪神のＭＡＸ１６１キロ右腕・工藤泰成投手（２４）が、最強リリーバーへの道を歩んでいる。２３日のヤクルト戦で３者連続三振と好投し連続無失点を８試合に伸ばした。登板２０試合で防御率１．２７。デイリースポーツ評論家の狩野恵輔氏は、「勝利の方程式に名を連ねてもいいほど」と高く評価する。

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２年目の工藤が素晴らしい。今季は開幕から左アキレス腱断裂の石井の離脱などで、リリーフ陣が不安視された中で工藤の成長は著しい。勝利の方程式に名を連ねてもいいほどの内容を見せてくれている。

新人だった昨シーズンは力任せの投球という印象だった。だが今季は前で粘って投げられているように映る。具体的には、ボールのリリースポイントが相手打者寄りになっているようだ。

ボールのリリースポイントを前にすれば、ストレートの質やコントロールが安定してくる。今年の工藤は多少のボール気味であってもストレートでファウルを打たせるなどしてカウントを稼げている。

工藤に対して他球団は当然、ストレートが速いというイメージを持っているはず。相手が直球にタイミングを合わせてくる所でのフォークやカットボールも効果的。変化球の精度も良く昨季より投球比率を上げているのではないか。直球あっての変化球。直球の質が向上しているからこそ変化球が効いている。

今後もセットアッパーに固定して見てみたい。３者連続３球三振の「イマキュレートイニング」を記録した１６日・西武戦から２３日・ヤクルト戦までの４試合を計４回９奪三振。岩崎、ドリスの状態を見ながら登板順を入れ替えながら起用しても面白いかもしれない。