アマチュアゴルファーの飛距離が伸びない最大の理由とは！？【フォース理論で飛ばす！/吉田洋一郎】
アマチュアの飛距離が伸びないのはスイング作りの方法が不適切だから！
スイング作りの方法が不適切だから飛距離が伸びない
しかし残念なことに、ほとんどのアマチュアゴルファーは、本来のポテンシャルを引き出せずに、「飛ばない」状態にあるのが実情です。
一般男性でもヘッドスピードが女子プロの平均値である40m/sを下回る人が多いですし、さらに同じヘッドスヒード40m/sであっても、実際の飛距離が200Y行くか行かないかというのが実態でしょう。
これは筋力やパワーの問題ではなく、スイングに問題があり、効率的にヘッドスピードを出せておらず、その軌道も安定していないこと、つまり技術的な問題が主な原因です。
そして多くのアマチュアゴルファーが「もっと飛ばしたい」と思って練習に取り組んでいるにもかかわらず、それを実現できていません。
それは、飛ばせるゴルフスイングについて正しい理解がなく、不適切な方法でスイング作りや練習に取り組んでいるからだと言わざるを得ません。
【出典】『フォース理論で飛ばす！ 世界基準の飛距離アップ術』著者：吉田洋一郎