地球が“きれいな球形”ではないと証明した、10カ国にまたがる巨大遺産の正体とは！？【眠れなくなるほど面白い 図解 世界遺産】

多種多様さに驚く！【テーマで読む世界遺産】

テーマを軸に読み解くことで、遺産が語りかけるストーリーやその価値がより鮮明に見えてきます。

多くの国が協力して守る世界遺産

シュトルーヴェの測地弧

10カ国に広がる地球の観測地

世界遺産は、国を代表するものというイメージを持たれがちですが、国境をまたいで存在する「トランス・バウンダリー・サイト」と呼ばれる世界遺産もあります。中でも「シュトルーヴェの測地弧」は、保有国の数が文化遺産では最多となる10カ国にまたがります。

ドイツ出身のロシア人天文学者フリードリヒ・フォン・シュトルーヴェが、1816年から約40年掛けて265カ所もの測地点を定め、地球の大きさや形について調べたものです。彼の測量により、きれいな球形をしていると考えられていた地球が、わずかに楕円形であることがわかったほか、その大きさが科学的に証明されるなど、自然科学の発展に大きな影響を与えました。

【DATA】 保有国：ウクライナ、エストニア共和国、スウェーデン王国、ノルウェー王国、フィンランド共和国、ベラルーシ共和国、モルドバ共和国、ラトビア共和国、リトアニア共和国、ロシア連邦 登録年：2005年 登録基準：(ii)(iv)(vi)

観測点はノルウェーのハンメルフェストから、ウクライナのイズマイルにあるスタラ・ネクラシウカまでの2800km以上に広がる。

【FOCUS】

測地弧の最北端ノルウェーのハンメルフェストにある記念碑。

【THINK!】複数の国で遺産を守るとき、共有することでどんな価値が生まれる？

アルプス山脈周辺の先史時代の掘立柱住居群

五千年前の暮らしが眠る水辺

アルプス山脈周辺の6カ国に点在する、先史時代の掘立柱住居の遺跡群です。湖や川、湿地沿いに築かれた937の住居跡のうち、紀元前5000年頃から同500年頃の代表的な111地点が登録され、そのうち56地点はスイスにあります。発掘調査により、新石器時代から青銅器時代の定住形態や暮らし、自然環境との関わり、農耕社会の発展を約5000年にわたりたどれる点も貴重です。水没した遺跡群は有機物の保存状態がよく、考古植物学・考古動物学などの自然科学のさまざまな分野の研究と結び付き、ヨーロッパ初期農耕社会を詳細に知るための重要な資料となっています。

【DATA】 保有国：スイス連邦、イタリア共和国、ドイツ連邦共和国、フランス共和国、オーストリア共和国、スロベニア共和国 登録年：2011年 登録基準：(iv)(v)

人々が新しい技術や気候変動の影響にどう対応したのかがわかる点が価値のひとつとされている。

【FOCUS】

長い間水没していたことが良好な保存状態につながった。

【THINK!】農耕の広がりで、生活はどう変わった？

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 世界遺産』監修：宮澤 光 ／ イラスト：どくだみ三銃士

【監修者紹介】

宮澤 光（みやざわ・ひかる）

NPO法人世界遺産アカデミー主任研究員。北海道大学大学院博士後期課程を満期単位取得退学。仏グルノーブル第Ⅱ大学留学。2008年より現職。跡見学園女子大学非常勤講師。世界遺産に関するさまざまな書籍の編集・執筆・監修を手掛けるほか、「チコちゃんに叱られる！」（NHK）などの多くのメディア出演や、全国各地で100本を超す講演・講座を実施している。著書に『13歳からの世界遺産』（マイナビ出版）、『世界遺産のひみつ』（イースト・プレス）など。