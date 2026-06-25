日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　2715（+29.0　+1.08%）
ホンダ　1389（-2.5　-0.18%）
三菱ＵＦＪ　3205（0　0.00%）
みずほＦＧ　7751（+29　+0.38%）
三井住友ＦＧ　6370（+14　+0.22%）
東京海上　7002（+32　+0.46%）
ＮＴＴ　145（-0.1　-0.07%）
ＫＤＤＩ　2681（+1.5　+0.06%）
ソフトバンク　205（-0.3　-0.15%）
伊藤忠　1812（-7　-0.38%）
三菱商　4519（-11　-0.24%）
三井物　4591（-5　-0.11%）
武田　5087（-17　-0.33%）
第一三共　2539（+12.5　+0.49%）
信越化　7068（-32　-0.45%）
日立　4710（+19　+0.41%）
ソニーＧ　3238（-12　-0.37%）
三菱電　5997（+15　+0.25%）
ダイキン　23543（+53　+0.23%）
三菱重　3735（-8　-0.21%）
村田製　11110（+80　+0.73%）
東エレク　71303（+1403　+2.01%）
ＨＯＹＡ　26362（+12　+0.05%）
ＪＴ　5958（+8　+0.13%）
セブン＆アイ　1913（+3　+0.16%）
ファストリ　81811（+271　+0.33%）
リクルート　11213（-12　-0.11%）
任天堂　6809（-49　-0.71%）
ソフトバンクＧ　6498（-99　-1.50%）
キーエンス（普通株）　75627（-1123　-1.46%）