日本株ＡＤＲ・円換算終値
日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 2715（+29.0 +1.08%）
ホンダ 1389（-2.5 -0.18%）
三菱ＵＦＪ 3205（0 0.00%）
みずほＦＧ 7751（+29 +0.38%）
三井住友ＦＧ 6370（+14 +0.22%）
東京海上 7002（+32 +0.46%）
ＮＴＴ 145（-0.1 -0.07%）
ＫＤＤＩ 2681（+1.5 +0.06%）
ソフトバンク 205（-0.3 -0.15%）
伊藤忠 1812（-7 -0.38%）
三菱商 4519（-11 -0.24%）
三井物 4591（-5 -0.11%）
武田 5087（-17 -0.33%）
第一三共 2539（+12.5 +0.49%）
信越化 7068（-32 -0.45%）
日立 4710（+19 +0.41%）
ソニーＧ 3238（-12 -0.37%）
三菱電 5997（+15 +0.25%）
ダイキン 23543（+53 +0.23%）
三菱重 3735（-8 -0.21%）
村田製 11110（+80 +0.73%）
東エレク 71303（+1403 +2.01%）
ＨＯＹＡ 26362（+12 +0.05%）
ＪＴ 5958（+8 +0.13%）
セブン＆アイ 1913（+3 +0.16%）
ファストリ 81811（+271 +0.33%）
リクルート 11213（-12 -0.11%）
任天堂 6809（-49 -0.71%）
ソフトバンクＧ 6498（-99 -1.50%）
キーエンス（普通株） 75627（-1123 -1.46%）
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 2715（+29.0 +1.08%）
ホンダ 1389（-2.5 -0.18%）
三菱ＵＦＪ 3205（0 0.00%）
みずほＦＧ 7751（+29 +0.38%）
三井住友ＦＧ 6370（+14 +0.22%）
東京海上 7002（+32 +0.46%）
ＮＴＴ 145（-0.1 -0.07%）
ＫＤＤＩ 2681（+1.5 +0.06%）
ソフトバンク 205（-0.3 -0.15%）
伊藤忠 1812（-7 -0.38%）
三菱商 4519（-11 -0.24%）
三井物 4591（-5 -0.11%）
武田 5087（-17 -0.33%）
第一三共 2539（+12.5 +0.49%）
信越化 7068（-32 -0.45%）
日立 4710（+19 +0.41%）
ソニーＧ 3238（-12 -0.37%）
三菱電 5997（+15 +0.25%）
ダイキン 23543（+53 +0.23%）
三菱重 3735（-8 -0.21%）
村田製 11110（+80 +0.73%）
東エレク 71303（+1403 +2.01%）
ＨＯＹＡ 26362（+12 +0.05%）
ＪＴ 5958（+8 +0.13%）
セブン＆アイ 1913（+3 +0.16%）
ファストリ 81811（+271 +0.33%）
リクルート 11213（-12 -0.11%）
任天堂 6809（-49 -0.71%）
ソフトバンクＧ 6498（-99 -1.50%）
キーエンス（普通株） 75627（-1123 -1.46%）