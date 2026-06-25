東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値161.78 高値161.84 安値161.50
162.25 ハイブレイク
162.05 抵抗2
161.91 抵抗1
161.71 ピボット
161.57 支持1
161.37 支持2
161.23 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1358 高値1.1384 安値1.1325
1.1445 ハイブレイク
1.1415 抵抗2
1.1386 抵抗1
1.1356 ピボット
1.1327 支持1
1.1297 支持2
1.1268 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3168 高値1.3209 安値1.3140
1.3274 ハイブレイク
1.3241 抵抗2
1.3205 抵抗1
1.3172 ピボット
1.3136 支持1
1.3103 支持2
1.3067 ローブレイク
ドルスイス
終値0.8122 高値0.8140 安値0.8093
0.8191 ハイブレイク
0.8165 抵抗2
0.8144 抵抗1
0.8118 ピボット
0.8097 支持1
0.8071 支持2
0.8050 ローブレイク
ピボット分析
ドル円
終値161.78 高値161.84 安値161.50
162.25 ハイブレイク
162.05 抵抗2
161.91 抵抗1
161.71 ピボット
161.57 支持1
161.37 支持2
161.23 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1358 高値1.1384 安値1.1325
1.1445 ハイブレイク
1.1415 抵抗2
1.1386 抵抗1
1.1356 ピボット
1.1327 支持1
1.1297 支持2
1.1268 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3168 高値1.3209 安値1.3140
1.3274 ハイブレイク
1.3241 抵抗2
1.3205 抵抗1
1.3172 ピボット
1.3136 支持1
1.3103 支持2
1.3067 ローブレイク
ドルスイス
終値0.8122 高値0.8140 安値0.8093
0.8191 ハイブレイク
0.8165 抵抗2
0.8144 抵抗1
0.8118 ピボット
0.8097 支持1
0.8071 支持2
0.8050 ローブレイク