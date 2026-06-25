東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値161.78　高値161.84　安値161.50

162.25　ハイブレイク
162.05　抵抗2
161.91　抵抗1
161.71　ピボット
161.57　支持1
161.37　支持2
161.23　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1358　高値1.1384　安値1.1325

1.1445　ハイブレイク
1.1415　抵抗2
1.1386　抵抗1
1.1356　ピボット
1.1327　支持1
1.1297　支持2
1.1268　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3168　高値1.3209　安値1.3140

1.3274　ハイブレイク
1.3241　抵抗2
1.3205　抵抗1
1.3172　ピボット
1.3136　支持1
1.3103　支持2
1.3067　ローブレイク

ドルスイス
終値0.8122　高値0.8140　安値0.8093

0.8191　ハイブレイク
0.8165　抵抗2
0.8144　抵抗1
0.8118　ピボット
0.8097　支持1
0.8071　支持2
0.8050　ローブレイク