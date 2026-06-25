初体験となる都市対抗野球東北地区2次予選のマウンドでも、持ち味を存分に発揮した。TDKで入社2年目を迎えた藤井優矢投手（23）が、23日のJR盛岡戦で6回から救援。2回を無安打無失点に封じ、8―0で快勝したチームは第2代表決定トーナメント3回戦に駒を進めた。

「初めての2次予選ということで最初は緊張しました。（大学時代の全国大会と）同じ雰囲気かなと思っていましたが、全然違った。一つアウトを取ったら緊張がほぐれ、自分のピッチングをできたと思います」

最速151キロを誇る右腕。松田幸樹バッテリーコーチ、小島康明投手兼任コーチの2人から登板前に授かった「腕を振って強い球を投げれば打ち取れる」という助言を守り、思い切り腕を振った。140キロ台後半の直球を軸にスライダー、ツーシームを織り交ぜての好投。相手打線を寄せ付けない全29球だった。

ここまで書くと本格派をイメージするが、藤井が掲げる理想の投手像は異なる。「打たせて取って、チームに流れを持ってきたい」。その言葉どおり、先のJR盛岡戦も奪ったアウトの内訳は凡飛3、内野ゴロ2、三振1。いたずらに三振を取りにいくのではなく、ベース板での球威で打者陣を上回った。

「春のキャンプから狙っていても打たれない真っすぐを投げることを心がけてきました。強い真っすぐがあれば変化球も生きるし、どんな球種でも打ち取れる」

威力抜群の直球を手にするべく、2月の鹿児島・徳之島のキャンプからは下半身強化に時間を割いた。腹圧を高めるため、腹筋は一日最大で500回。週に3〜4回は5キロ程度の長距離走も取り入れ、レベルアップをはかってきた。「1年目より思ったような球を投げられています」。何より、2次予選での登板機会を得たことが成長ぶりを物語る。

藤井の名を全国区にしたのが、24年の全日本大学野球選手権だった。東日本国際大のエースとして、気迫の3連投を含めて全4試合に登板。最後は準決勝の早大戦で延長10回タイブレークの末に敗れたが「悔しさはありましたが自分の球も通用するんだなと。そしてこれだけ連投できたことも大きな経験になりました」と振り返った。全て救援登板で計23回を投げ防御率0・78。最優秀投手賞を獲得しただけでなく、その後は大学日本代表にも選出された。

「いつでも行ける準備をすることと、いつも通りに打たせて取ることを心がけたいと思います」

第2代表の座をかけ、26日からは3連戦が予定されている。総力戦で臨む残り3試合。歯車の一つとなるべく、座右の銘でもある「笑顔」を忘れず全力で腕を振る。