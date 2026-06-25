２５日の主なマーケットイベント ２５日の主なマーケットイベント

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○経済統計・イベントなど



０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況

１０：３０ 日・２０年物利付国債の入札

１０：３０ 豪・新規雇用者数

１０：３０ 豪・失業率

１４：００ 日・景気動向指数（改定値）

１５：００ 独・ＧＦＫ消費者信頼感調査

１５：４５ 仏・消費者信頼感指数

２１：３０ 米・個人所得

２１：３０ 米・個人消費支出

２１：３０ 米・新規失業保険申請件数

２１：３０ 米・失業保険継続受給者数

２１：３０ 米・耐久財受注

２１：３０ 米・実質ＧＤＰ（国内総生産，確定値）



○決算発表・新規上場など



決算発表：ＹＥデジタル<2354>，ファマライズ<2796>，日本オラクル<4716>，瑞光<6279>，ＦフォースＧ<7068>，平和堂<8276>



出所：MINKABU PRESS