２５日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況
１０：３０ 日・２０年物利付国債の入札
１０：３０ 豪・新規雇用者数
１０：３０ 豪・失業率
１４：００ 日・景気動向指数（改定値）
１５：００ 独・ＧＦＫ消費者信頼感調査
１５：４５ 仏・消費者信頼感指数
２１：３０ 米・個人所得
２１：３０ 米・個人消費支出
２１：３０ 米・新規失業保険申請件数
２１：３０ 米・失業保険継続受給者数
２１：３０ 米・耐久財受注
２１：３０ 米・実質ＧＤＰ（国内総生産，確定値）
○決算発表・新規上場など
決算発表：ＹＥデジタル<2354>，ファマライズ<2796>，日本オラクル<4716>，瑞光<6279>，ＦフォースＧ<7068>，平和堂<8276>
出所：MINKABU PRESS
０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況
１０：３０ 日・２０年物利付国債の入札
１０：３０ 豪・新規雇用者数
１０：３０ 豪・失業率
１４：００ 日・景気動向指数（改定値）
１５：００ 独・ＧＦＫ消費者信頼感調査
１５：４５ 仏・消費者信頼感指数
２１：３０ 米・個人所得
２１：３０ 米・個人消費支出
２１：３０ 米・新規失業保険申請件数
２１：３０ 米・失業保険継続受給者数
２１：３０ 米・耐久財受注
２１：３０ 米・実質ＧＤＰ（国内総生産，確定値）
○決算発表・新規上場など
決算発表：ＹＥデジタル<2354>，ファマライズ<2796>，日本オラクル<4716>，瑞光<6279>，ＦフォースＧ<7068>，平和堂<8276>
出所：MINKABU PRESS