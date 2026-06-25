○経済統計・イベントなど

０８：５０　日・対外対内証券売買契約等の状況
１０：３０　日・２０年物利付国債の入札
１０：３０　豪・新規雇用者数
１０：３０　豪・失業率
１４：００　日・景気動向指数（改定値）
１５：００　独・ＧＦＫ消費者信頼感調査
１５：４５　仏・消費者信頼感指数
２１：３０　米・個人所得
２１：３０　米・個人消費支出
２１：３０　米・新規失業保険申請件数
２１：３０　米・失業保険継続受給者数
２１：３０　米・耐久財受注
２１：３０　米・実質ＧＤＰ（国内総生産，確定値）

○決算発表・新規上場など

決算発表：ＹＥデジタル<2354>，ファマライズ<2796>，日本オラクル<4716>，瑞光<6279>，ＦフォースＧ<7068>，平和堂<8276>

出所：MINKABU PRESS