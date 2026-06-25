２４日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１６１円７８銭前後と前日と比べて２０銭強のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８３円７７銭前後と同１０銭弱のユーロ安・円高だった。



１６～１７日に開かれた米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）を通過したあとはドル高の流れが続いており、この日のドル円相場も米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が年内にも利上げに動くとの観測を背景に堅調な展開だった。日本の通貨当局による円買い介入への警戒感からドル円相場の上昇スピードは緩やかだったが、ベッセント米財務長官が「ドルを強くする措置をわれわれは好む」などと述べたことが支えとなりドルはジリ高歩調。ユーロ売り・ドル買いの流れが波及する形でドルの対円相場に上昇圧力がかかったこともあって一時１６１円８４銭まで上伸する場面があった。なお、この日に発表された５月の米新築住宅販売件数は４カ月ぶりの低水準となったが、相場の反応は限定的だった。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１３５８ドル前後と前日と比べて０．００２５ドル程度のユーロ安・ドル高だった。



出所：MINKABU PRESS