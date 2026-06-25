「ダメですよ。プロですから」スコットランドが“致命的ミス”で失点…元日本代表DFはバッサリ。「最悪の選択をしてしまった」【W杯】

「ダメですよ。プロですから」スコットランドが“致命的ミス”で失点…元日本代表DFはバッサリ。「最悪の選択をしてしまった」【W杯】