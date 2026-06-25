米国市場データ ＮＹダウは182ドル高と反発 （6月24日）
― ダウは182ドル高と反発、原油安でインフレ収束を期待する買い優勢、ナスダックは続落 ―
ＮＹダウ 51848.90 ( +182.06 )
Ｓ＆Ｐ500 7358.22 ( -7.24 )
ＮＡＳＤＡＱ 25476.64 ( -110.40 )
米10年債利回り 4.393 ( -0.105 )
ＮＹ(WTI)原油 70.34 ( -2.87 )
ＮＹ金 4008.8 ( -140.6 )
ＶＩＸ指数 18.63 ( -0.86 )
シカゴ日経225先物 (円建て) 69465 ( -95 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て) 69565 ( +5 )
※( )は大阪取引所終値比
株探ニュース
ＮＹダウ 51848.90 ( +182.06 )
Ｓ＆Ｐ500 7358.22 ( -7.24 )
ＮＡＳＤＡＱ 25476.64 ( -110.40 )
米10年債利回り 4.393 ( -0.105 )
ＮＹ(WTI)原油 70.34 ( -2.87 )
ＮＹ金 4008.8 ( -140.6 )
ＶＩＸ指数 18.63 ( -0.86 )
シカゴ日経225先物 (円建て) 69465 ( -95 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て) 69565 ( +5 )
※( )は大阪取引所終値比
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