― ダウは182ドル高と反発、原油安でインフレ収束を期待する買い優勢、ナスダックは続落 ―

ＮＹダウ 　　　51848.90 ( +182.06 )
Ｓ＆Ｐ500 　　　7358.22 ( -7.24 )
ＮＡＳＤＡＱ 　25476.64 ( -110.40 )
米10年債利回り　　4.393 ( -0.105 )

ＮＹ(WTI)原油 　　70.34 ( -2.87 )
ＮＹ金 　　　　　4008.8 ( -140.6 )
ＶＩＸ指数　　　　18.63 ( -0.86 )

シカゴ日経225先物 (円建て)　　69465 ( -95 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て)　69565 ( +5 )
※(　)は大阪取引所終値比

株探ニュース