「効いてますよ、抗がん剤」父の病状に希望の光…だが自分の心と体が限界だった…安堵した矢先に訪れたまさかの試練【作者に聞く】

「効いてますよ、抗がん剤」父の病状に希望の光…だが自分の心と体が限界だった…安堵した矢先に訪れたまさかの試練【作者に聞く】