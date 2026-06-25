TOKYO MX(東京メトロポリタンテレビジョン株式会社)が、福田歩汰(DXTEEN)、相原一心(ONE LOVE ONE HEART)がW主演を務める新土曜ドラマ『Your Sky ハレのち恋』を、2026年8月1日（土）より毎週土曜深夜25時30分から放送する。

このたび追加キャストとして、ヴァサイェガ光、黒瀬ひな、ドロンズ石本、櫻井淳子の出演が決定した。また、ドラマのキービジュアル、ドラマオリジナルグッズ第１弾も解禁された。

2024年にタイで放送され、国内外でスマッシュヒットを記録したＢＬドラマ『Your Sky』を日本版リメイク。世界中を美しい涙と極上の胸キュンで包み込んだ伝説の傑作が、舞台を日本に移し、新たな物語として生まれ変わる。

お人好しでピュアなポジティブ男子・陽向（福田歩汰）と、大学の有名人で“暴君プリンス”と恐れられるツンデレ先輩・蒼空（相原一心）。ウソの恋人のはずなのに…これって本気の恋ですか!?―決して交わるはずのなかった2人の運命が、咄嗟についた、ある「ウソ」をきっかけに、ドラマチックに動き出す。

今回は、そんな2人を取り巻く個性豊かなキャラクターを演じる4人のキャストを公開。学長の息子でやりたい放題、陽向に執拗に迫る蒼空の恋敵・片桐央士役に、オーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN SEASON2』に出演し話題となり、以降もグローバルに活動中、今作でドラマ初出演のヴァサイェガ光が決定した。

さらに、陽向の家族を演じるのは個性的な俳優陣。弟の恋愛を見守る姉・舟瀬あいみ役を演じるのは元ガールズグループ「FAKY」のメンバーで、グループ解散後は俳優業にも力を入れ、多方面で次世代のアイコンとして注目を集める黒瀬ひなが決定した。家族想いの威厳ある父・舟瀬研二役を演じるのは、ピン芸人として活動しながら俳優業、情報番組への出演など幅広く活躍するドロンズ石本。陽向に寄り添う優しい母・舟瀬恵美役を演じるのはドラマ『ショムニ』シリーズや大河ドラマ『葵 徳川三代』、『花燃ゆ』など数々の話題作に出演する実力派俳優、櫻井淳子。

陽向と蒼空の周りを取り囲む豪華なキャストが、ドラマをより一層鮮やかに彩る。

追加キャストコメント

■ヴァサイェガ光/片桐央士役

片桐央士役を演じさせていただきます、ヴァサイェガ光です。

まず、こんな素敵な作品に出演させて頂けて、とても嬉しい気持ちでいっぱいです。今回が人生初の演技ということで、最初は緊張や不安もありましたが、そんな事も忘れてしまうくらい凄く明るい現場で楽しく撮影させて頂いております！愛が強すぎるが故に見せてしまう表情や行動、央士のそんな所に注目して頂けると幸いです。ぜひ最後までご覧ください！よろしくお願いします！

■黒瀬ひな/舟瀬あいみ役

舟瀬あいみ役を演じさせていただきます、黒瀬ひなです。

沢山の方に愛されているこの”Your Sky”。陽向の姉として、陽向や蒼空をはじめとする登場人物のやりとりや心の動きを、そばで見守ることができてとても嬉しく思います。私自身この作品を通して、恋人との愛だけでなく友情、家族愛、様々な形の愛おしさに触れられたように、皆さんの心が温かくなるような作品をお届けできるよう精一杯頑張ります！

■ドロンズ石本/舟瀬研二役

陽向の父親、研ニ役のドロンズ石本です。

この役を頂いて、家族愛とは？人間愛とは？親が子供を思う愛とは？

愛について色々考えました。

是非愛を持って頑張りますので、楽しんで見て下さいね。

■櫻井淳子/舟瀬恵美役

BLドラマに初めて出演するので、出演が決まった時はどんな息子で、どんなお母さんなのかと考えるのが楽しみでした。

実際に撮影の現場に入ると、舟瀬家が絵に描いたような幸せな家族で、息子のひなくん（陽向）もすごく可愛らしくて、キュンキュンさせてくれる子です。

本当にピュアで純粋な青春恋愛ドラマを楽しんでいただけたらと思います。

■ドラマ『Your Sky ハレのち恋』キービジュアル初公開

日本版ドラマのキービジュアルが完成！

2人の初々しい恋愛模様を表現したかわいらしいビジュアルに仕上がった。

■ドラマオリジナルグッズ第１弾 発表

ドラマオリジナルグッズ第１弾は、キービジュアルを使用した「クリアファイル」のほか、メインキャラクター7名それぞれの「アクリルスタンド」、そして携帯に挟んで持ち歩けるサイズの「プリクラ風ステッカー」の3種類！