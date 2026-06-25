ブルワーズの救援右腕アブネル・ウリベ（26）が24日（日本時間25日）、メジャーリーグ機構（MLB）から科されていた1試合の出場停止処分を受け入れたと、AP通信が報じた。処分は24日のレッズ戦で適用され、この試合に出場できない。

ウリベは5月26日のカージナルス戦で、イニング最後の三振を奪った直後に問題の行為を行った。相手ベンチ方向を向き、プロレス団体WWEの人気ユニット「D−Generation X（DX）」が有名にした“挑発的なポーズ”を3度繰り返した。このジェスチャーは、両腕を振り下ろして股間の前で止める動作で、米国では相手を侮辱したり挑発したりする意味合いを持つことで知られている。MLBは試合から3日後の5月29日1試合の出場停止と罰金処分を科した。

処分発表当初、ウリベは異議申し立てを行う意向を示していたが、その後リーグとの和解に応じ、24日の試合で処分を消化することになった。もっとも、ウリベは直近5日間で4試合に登板しており、もともとレッズ戦では登板しない可能性が高かったという。

今季のウリベはブルワーズ救援陣の重要な戦力で、31試合に登板して4勝2敗、防御率3.38、5セーブを記録。29回1/3を投げて31奪三振をマークしている。AP通信は、処分はわずか1試合ながら、MLBが相手チームへの挑発行為を問題視し、スポーツマンシップの観点から対応した事例として注目されると伝えている。