25日午前7時55分、山国川上流部に「レベル４氾濫危険警報」 が発表されました。

山国川上流部は、氾濫に厳重な警戒が必要です。

氾濫した場合に浸水が想定されている区域は、下記の通りです。

◆浸水が予想される地域

〇大分県

中津市

〇福岡県

上毛町

「レベル４」は危険な場所からの避難が必要な状況で、気象庁は「速やかに適切な避難行動をとってほしい」としています。自治体からの避難情報を確認してください。また、いま自分のいる場所が浸水想定区域など危険度の高い場所かどうかを確認し、状況に応じて身を守る行動を心がけてください。

◆エリアごとに詳しく

【警戒レベル４相当】柿坂基準観測所（中津市）受け持ち区間 これは、避難指示の発令の目安です。山国川の柿坂基準観測所（中津市）では、「氾濫危険水位」に到達しました。山国川では堤防決壊等による氾濫のおそれがあり、築上郡上毛町、中津市では浸水するおそれがあります。直ちに、市町村からの避難情報を確認するとともに、各自安全確保を図るなど、適切な防災行動をとってください。

◆今後の水位・流量情報をエリアごとに詳しく

◯柿坂 水位観測所（中津市）

・25日07:40（ 現在 ）水位 4.82m レベル4

・25日08:40（１時間後）水位 4.42m レベル3

・25日09:40（２時間後）水位 4.30m レベル2

・25日10:40（３時間後）水位 4.03m レベル2

・25日11:40（４時間後）水位 3.77m -

・25日12:40（５時間後）水位 3.54m -

・25日13:40（６時間後）欠測

◆今後の雨量情報をエリアごとに詳しく

◯山国川上流域

・23日23時00分から25日7時30分までの流域平均雨量 187ミリ

・25日7時30分から25日10時30分までの流域平均雨量の見込み 16ミリ