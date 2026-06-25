「Team Cam」の最新回でW杯1000試合記念パッチをめぐる一幕を公開

森保一監督率いる日本代表は現地時間6月25日、北中米ワールドカップ（W杯）の第3戦スウェーデン戦に臨む。

日本時間の24日夜、日本サッカー協会（JFA）の公式YouTubeチャンネルで日本代表に密着した「Team Cam」の最新回が公開され、反響を呼んでいる。

JFA公式YouTubeチャンネルで公開された「Team Cam」の最新回。4-0で快勝したチュニジア戦に向けたトレーニングの様子や、ミーティングの映像も公開した。試合前に撮影された、ユニフォームにプレスされるパッチを巡る一幕が話題を呼んでいる。

チュニジア戦はW杯1000試合目となり、日本のユニフォームにも1000試合記念パッチが付くことに。レア過ぎるパッチを前に、FW後藤啓介はコレクター魂が刺激されたのか、「1個盗んでもいいですかね？」と笑顔でジョークを飛ばし、その後にやや真面目なトーンで「じゃあ俺、4枚くらい作ってもらっていいですか」と“交渉”。1000試合に1回の激レアアイテムに目を輝かせていた。

真剣勝負の合間に生まれたほっこりするシーンに、コメント欄では「強盗啓介」「後藤ユニフォームとかスパイク集めてたしこういうの興味あるんだろうな笑」「後藤可愛いな」「後藤はユニフォームコレクターだからね」「そりゃmatch1000バッジ嬉しいよなぁ」「後藤サッカーオタクすぎておもろい」などの声が上がっていた。（FOOTBALL ZONE編集部）