ビッグダディこと林下清志氏が24日、ブログを更新し、結婚したことを連名で報告した。お相手は「名古屋の方」としている。林下氏は2020年にTBS系「グッとラック！」に出演した際、「婚姻届７回、離婚届も同じくらい」と話しており、8度目婚とみられる。



【写真】リングに集まった林下ファミリー またまた結婚

林下氏は「御報告」と題したブログを連続投稿。1回目は「本日は御休みです。三女が米を送ってくれるというのでそれを楽しみにしたり、婚姻届の到着を待つ日となります。結婚相手が決まったんですよ」と三女で女子プロレスラーとして活躍する詩美について触れながら結婚について投稿。「また結婚するとは思っていなかったので自分自身も驚いています、婚姻届を提出したら改めて御報告しますね。『私は絶対浮気はしない』と言うのでそれを信じただけの結婚です。でも奥さんがいる生活っていいですよね、そう思いませんか。暫く同居は出来ないと思うのですが、存在するだけでいいのです。自分が幸せになる為の結婚です、本日はそんな楽しみな休日となりました」と記した。



続く投稿で林下氏は「婚姻届が受理されて晴れて夫婦となりました、放置して頂ければ幸いです。相手の女性は名古屋の方です」と明かした。「こんな林下の奥さんになろうとしてくれるんですから貴重な存在です。『有難い有難い』を行動と気持ちにすり替えて生きて行こうと思っております。林下清志 内藤里菜」と連名で報告した。



（よろず～ニュース編集部）