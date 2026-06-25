人気YouTuberグループ「フォーエイト48」が23日、YouTubeチャンネルを更新。この日をもって解散し、グループとして最後の動画を投稿した。



【写真】思わず涙があふれるリーダー 他のメンバーも神妙な表情

フォーエイト48は男女6人組のYouTuberグループ。メンバーはこたつ、タロー社長、あみか、enn、アマリザ、わかゔぁ。替え歌動画やドッキリ企画などで若者を中心に人気を集めた。6月24日現在のチャンネル登録者数は186万人。今年2月24日に、約4カ月後の6月23日をもって解散することをあらかじめ予告していた。



解散当日のこの日は「7年間、本当にありがとうございました。」と題した動画を投稿。動画の前半では、メンバー6人でユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)を楽しむ様子を伝えた。



後半ではこれまで活動した7年間を振り返り、メンバー1人ずつが思いを語った。リーダーのこたつも「みんながおったから7年間は続いたと思うし、ファンの皆様にも心配かけたりとかいろいろあったんですけど、最後まで見ていただきありがとうございました」と涙ながらに挨拶。「一生続けていきたいと思ってこのグループを始めたし、どこかしら今でもそういう気持ちの自分もいます。苦しかった決断でした」と解散に無念の思いも語った。



また「このフォーエイトの解散も全員が成長できる一つ糧だと思っている」と話し、「それ(成長)が何年経っていてもいいから、また全員が集まるときがあるというのを、いつか証明できればいいなと思っています」と再集合する可能性にも言及。最後には「全て含めて、なくてはならない7年間でした」「マジで楽しかったです。ファンの皆さんに感謝です」とまとめ、「またね～」と動画を締めた。この動画はグループ名にちなみ、48分48秒でまとめられた。



（よろず～ニュース編集部）