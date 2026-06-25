世代No.1ストライカーを6本のシュートで決める！ 「SIX SHOOT PREMIERE 0 official collaboration with

記事ポイント SIX SHOOT プレミア大会 2026年8月10日開催『ブルーロック』公式タイアップ実現決定力・スター性も評価する新形式競技大会 SIX SHOOT プレミア大会 2026年8月10日開催『ブルーロック』公式タイアップ実現決定力・スター性も評価する新形式競技大会

リーフラスは、同社が展開するシュート特化型新競技「SIX SHOOT」において、『ブルーロック』との公式タイアップによる特別大会『SIX SHOOT PREMIERE 0 official collaboration with ブルーロック』の開催を決定しました。

本大会は各世代を代表するストライカーたちが6本のシュートで己の決定力を証明し、「世代No.1ストライカー」の称号をかけて競い合うSIX SHOOT初のプレミア大会です。

大会の詳細・出場カテゴリー・参加選手・ゲスト等は近日発表予定です。

「SIX SHOOT PREMIERE 0 official collaboration with ブルーロック」

大会名：SIX SHOOT PREMIERE 0 official collaboration with ブルーロック主催：リーフラスタイアップ：ブルーロック開催日程：2026年8月10日開催場所：近日発表予定対象カテゴリー：近日発表予定出場選手：近日発表予定

「SIX SHOOT PREMIERE 0」は、SIX SHOOTとして初めて開催するプレミアム大会です。

『ブルーロック』が描く「世界一のストライカーを生み出す」という世界観と、SIX SHOOTが掲げる「世界一のストライカーを、日本から。」というビジョンが共鳴し、今回の公式タイアップが実現しました。

『ブルーロック』とは

『ブルーロック』は、原作・金城宗幸、作画・ノ村優介による「週刊少年マガジン」（講談社）連載中の大人気サッカー作品です。

「世界一のストライカーを育成する」という従来のサッカー作品にはなかった革新的なテーマと、”エゴイスト”という独自の世界観が国内外で圧倒的な支持を集め、世界累計発行部数は5,000万部を突破しています。

TVアニメ化・映画化・ゲーム化・グッズ展開などを通じて巨大IPとして急成長を続けており、2022年のTVアニメ放送開始以降、アジア・欧米・中南米など世界各国へ人気が広がっています。

「自分でゴールを奪え」「失敗を恐れるな」「世界一を目指せ」という強烈なメッセージは育成年代の選手たちの価値観にも大きな影響を与えており、サッカー界でも”ストライカー像そのもの”を変えた作品として話題となっています。

SNS上でも圧倒的な拡散力を誇り、若年層カルチャーを代表するコンテンツの一つとして存在感を高めています。

新競技「SIX SHOOT」とは

SIX SHOOTは、PK・ダイレクトシュート・ワントラップシュート・ミドルシュートなど、複数のシチュエーションから放つ6種類のシュートでゴール数を競うシュート特化型の対決競技です。

日本サッカーには長年、「決定力不足」や「ミスを恐れてシュートを打ち切れない」という課題があると言われてきました。

SIX SHOOTはその課題に正面から向き合い、選手たちが失敗を恐れず挑戦できる文化を生み出すために誕生した競技です。

失敗を恐れず、ゴールへ向かう挑戦を称賛する文化をつくるという理念のもと、シュートという最も勇気のいるプレーを通じて子どもたちの挑戦心を育みます。

大会の見どころ

本大会では、各世代から選ばれたストライカーたちが集結し、6本のシュートで己の実力を証明します。

評価されるのはシュートスキルだけではありません。

プレッシャー下での決定力・勝負強さ・メンタリティ、そして観る者を魅了するスター性も重要な要素となります。

大会の様子はSNS・動画コンテンツ等を通じて発信予定で、競技・エンターテインメント・デジタル発信を融合した新たなスポーツコンテンツとして展開されます。

『ブルーロック』が持つ「世界一を目指す熱量」と、SIX SHOOTが掲げる「挑戦を称賛する文化」が融合することで、育成年代の選手たちに新たな目標と挑戦の舞台を届けるプロジェクトとして注目を集めています。

今後は年代別大会・地域大会・全国大会・映像配信・SNS展開なども予定されており、SIX SHOOTは「日本発のストライカー育成コンテンツ」として国内外への拡大を目指しています。

6本のシュートで世代最強を証明する舞台に、日本中のストライカーたちの挑戦が集まります。

失敗を恐れずゴールへ向かう選手たちの熱いバトルを、競技・エンタメ・動画配信の三位一体で体感できます。

「SIX SHOOT PREMIERE 0 official collaboration with ブルーロック」の紹介でした。

よくある質問

Q. SIX SHOOTとはどのような競技ですか？

A. PK・ダイレクトシュート・ワントラップシュート・ミドルシュートなど、複数のシチュエーションから放つ6種類のシュートでゴール数を競うシュート特化型の対決競技です。

失敗を恐れず挑戦できる文化を生み出すために誕生しました。

Q. 「SIX SHOOT PREMIERE 0」はどのような大会ですか？

A. 各世代を代表するストライカーたちが6本のシュートで己の決定力を証明し、「世代No.1ストライカー」の称号をかけて競い合うSIX SHOOT初のプレミアム大会です。

シュートスキルに加え、プレッシャー下での決定力・勝負強さ・メンタリティ・スター性も評価されます。

Q. 開催日程と場所はいつ、どこですか？

A. 開催日程は2026年8月10日です。

開催場所・対象カテゴリー・出場選手など詳細は近日発表予定です。

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