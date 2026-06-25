ピーチ香るグリーン＆イエローの数量限定2種！ 「ANGEL CHAMPAGNE Limited Summer」

記事ポイント Demi Sec Limited Summer 2種を2026年6月15日より数量限定発売爽やかなグリーン・イエローボトルと肩掛けベルト付き特製バニティBOXをセットバニティBOXはレザータイプと高級ファータイプの2種類展開 Demi Sec Limited Summer 2種を2026年6月15日より数量限定発売爽やかなグリーン・イエローボトルと肩掛けベルト付き特製バニティBOXをセットバニティBOXはレザータイプと高級ファータイプの2種類展開

ANGEL JAPANは、ラグジュアリーシャンパーニュブランド「ANGEL CHAMPAGNE」の夏季限定コレクション「Limited Summer」2種類を、2026年6月15日（月）より数量限定で発売しています。

毎年発売直後に完売が続出する人気シリーズの最新作。

今年は爽やかなグリーンのボトル『Demi Sec Limited Summer』と、華やかなイエローのボトル『Demi Sec Rose Limited Summer』の2種類が登場します。

いずれも肩掛けベルト付きの特製バニティBOXに収められた、夏のプレミアムなラグジュアリーシャンパーニュです。

「ANGEL CHAMPAGNE Limited Summer」

発売日：2026年6月15日（月）販売場所：公式オンラインショップ、ANGEL CHAMPAGNE銀座店（東京都中央区銀座7丁目6-12）内容量：750ml原産国：フランス品種：シャルドネ、ムニエ、ピノ・ノワールアルコール度数：12.5％

ANGEL CHAMPAGNEはフランス・シャンパーニュ地方産のラグジュアリーシャンパンブランドで、「完全なる美の探究」をコンセプトに製造されています。

数十年にわたる伝統的なアッサンブラージュ手法を継承しつつ革新を追求するブランドで、2019年に完全ブラインドで行われる「ロンドン・ソムリエ・ワイン・アワード」において出品全3種がゴールドメダルを受賞しました。

今年の「Limited Summer」コレクションは、ほんのりとした上品な甘さが特徴の「Demi Sec（ドゥミセック）」をベースにした2種類です。

名高いエノロジスト（ぶどうの栽培から醸造・びん詰めに至るまで全行程を指揮・監督するスペシャリスト）と熟練の醸造責任者のもとで丁寧に造られるその味わいは、精緻さと力強さを兼ね備えています。

本コレクションのために作られた特製バニティBOXは、肩掛け用のベルトが付いたバニティタイプで、スタイリッシュな「レザータイプ」と手触りの良い「高級ファータイプ」の2種類があります。

「Demi Sec Limited Summer」

商品名：ANGEL CHAMPAGNE Demi Sec Limited Summer価格：72,600円（税込）内容量：750mlアルコール度数：12.5％品種：シャルドネ、ムニエ、ピノ・ノワール

「Demi Sec Limited Summer」は、南国の海を思わせる夏らしいグリーンが特徴のボトルです。

新鮮なピーチとほのかにトーストされたプラリネの香りが絶妙なバランスを保っており、さわやかなレモンの風味も備えています。

シャルドネの特徴的なフィニッシュは、スパイシーな香りの中に新たな熟成感をもたらします。

夏の日に映える鮮やかなグリーンのボトルは、テーブルに置くだけで季節感を演出します。

「Demi Sec Rose Limited Summer」

商品名：ANGEL CHAMPAGNE Demi Sec Rose Limited Summer価格：84,700円（税込）内容量：750mlアルコール度数：12.5％品種：シャルドネ、ムニエ、ピノ・ノワール

「Demi Sec Rose Limited Summer」は、夏の日差しを感じさせる色鮮やかなイエローが特徴的なボトルです。

魅惑的なアロマはチェリーやワイルドベリーを感じさせ、ほのかにトーストされた香りを包んでいます。

口の中に広がる新鮮な果実味が味わいを引き締め、シナモンを思わせるスパイシーな香りがフィニッシュで現れます。

熟成したリザーブワインの個性的なボディが、味わいに奥行きを加えているのも特徴です。

鮮やかなイエローのボトルは、夏のギフトとしても華やかな存在感を放ちます。

特製バニティBOX

今年のコレクションには、本コレクションのために作られた特製バニティBOXが付属しています。

肩掛け用のベルトが付いたバニティタイプで、持ち運びやすい形状です。

素材はスタイリッシュな「レザータイプ」と手触りの良い「高級ファータイプ」の2種類があり、好みや贈る相手に合わせて選べます。

自身へのご褒美としても、恋人・友人・家族への夏のギフトとしても映えるプレミアムなセットです。

毎年瞬く間に完売を記録する本シリーズは、数量限定のため早めの購入がおすすめです。

夏らしい色鮮やかなボトルと特製バニティBOXの組み合わせで、特別な夏のひとときを過ごせます。

ANGEL CHAMPAGNE「Limited Summer」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「Limited Summer」2種類の価格はいくらですか？

A. 「Demi Sec Limited Summer」が72,600円（税込）、「Demi Sec Rose Limited Summer」が84,700円（税込）です。

いずれも750mlで、アルコール度数は12.5％です。

Q. 特製バニティBOXの素材は何種類ありますか？

A. レザータイプと高級ファータイプの2種類があります。

どちらも肩掛け用ベルト付きのバニティタイプで、各シャンパーニュにセットされています。

Q. どこで購入できますか？

A. 2026年6月15日（月）より、公式オンラインショップとANGEL CHAMPAGNE銀座店（東京都中央区銀座7丁目6-12）で購入できます。

数量限定のため、なくなり次第終了です。

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