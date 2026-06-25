播州織の4色エプロンで料理する男性の日常が変わる！ HaTaKaKe「エプロン男子特集」

記事ポイント 播州織ブランドHaTaKaKeが男性向け「エプロン男子特集」ページを公開カフェ・ライムグリーン・オレンジ・スカイブルーの4色を男性目線で提案エプロン購入で播州織製特製コースターをプレゼントする父の日キャンペーン実施中 播州織ブランドHaTaKaKeが男性向け「エプロン男子特集」ページを公開カフェ・ライムグリーン・オレンジ・スカイブルーの4色を男性目線で提案エプロン購入で播州織製特製コースターをプレゼントする父の日キャンペーン実施中

播州織ブランドHaTaKaKeは、2026年5月28日に公式オンラインストアで「エプロン男子特集」ページを公開しました。

男性が家庭で料理をする機会が増えているなかで、男性の日常に自然に溶け込むエプロンの魅力を提案する特集です。

父の日に向けた特製コースタープレゼントキャンペーンも同時開催中です。

HaTaKaKe「エプロン男子特集」

公開日：2026年5月28日対象チャネル：HaTaKaKe Online Store

HaTaKaKeは、兵庫県西脇市を産地とする播州織の製造販売を手がける島田製織が運営する自社ブランドです。

播州織は220年以上の歴史を持つ先染め織物で、糸の段階で染色することで生まれる深みある色合いと柔らかな風合いが特徴です。

ブランド名は「機（ハタ）にかける」、つまり縦糸を織機にセットする織物づくりの最初の一歩に由来しています。

「エプロン男子特集」は、男性の日常にエプロンを自然に取り入れてもらうことを目的に制作されました。

固定観念を払拭し、キッチンに立つ男性の日常をさりげなくサポートするエプロンの魅力を伝えています。

特集ページでは、カフェ、ライムグリーン、オレンジ、スカイブルーの4色を、男性の日常シーンに合わせて紹介しています。

ダークカラーのシャツとの相性や、日本の家庭料理とのなじみ、丁寧な暮らしとの調和など、男性目線での着用イメージが揃います。

播州織の柔らかな風合いとナチュラルな色合いは、キッチンシーンでも自然な存在感を発揮します。

先染めならではの落ち着いたトーンが、どの色を選んでも料理の場に違和感なくなじむ点が特徴です。

カフェカラーは濃いめのシャツにもなじみやすく、ライムグリーンやスカイブルーは明るいキッチンを引き立てます。

オレンジは食卓の彩りとも相性のよい一色です。

父の日キャンペーン

実施期間：2026年5月15日（金）〜 6月21日（日）対象：HaTaKaKe Online Storeでのエプロン1着購入（Amazonでの購入は対象外）プレゼント：エプロンの裁断片を再利用した特製コースター1枚

父の日キャンペーンでは、HaTaKaKe Online Storeでエプロンを1着購入すると、エプロンの裁断片を再利用した特製コースターが1枚プレゼントされます。

コースターはエプロンと同じ播州織素材を使ったサステナブルなノベルティです。

コースターの柄はランダムで、注文時に柄を選ぶことはできません。

どの播州織の柄が届くかは箱を開けるまでのお楽しみです。

エプロンと同じ素材から生まれたコースターは、セットで日常使いできます。

父の日のギフトとして購入するのはもちろん、日頃から料理に取り組む自分へのご褒美としても購入できます。

なお、Amazonでの購入はキャンペーンの対象外で、HaTaKaKe Online Storeからの注文が条件です。

播州織の柔らかな風合いとナチュラルな4色展開で、キッチンに立つ日常がさりげなく彩られます。

父の日キャンペーンで届くコースターも播州織製で、何の柄が来るかは開封まで楽しめます。

HaTaKaKe「エプロン男子特集」の紹介でした。

よくある質問

Q. エプロン男子特集で紹介しているエプロンの色は何色ですか？

A. カフェ、ライムグリーン、オレンジ、スカイブルーの4色を、男性の日常シーンに合わせて紹介しています。

Q. 父の日キャンペーンでもらえるコースターの柄は選べますか？

A. 柄はランダムのため選ぶことはできません。

届くまでどの柄になるかわからない仕様となっています。

Q. 父の日キャンペーンはどこで購入した場合が対象ですか？

A. HaTaKaKe Online Storeでエプロンを1着購入した場合が対象。

Amazonでの購入はキャンペーンの対象外となります。

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