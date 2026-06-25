貼り付く特殊生地タオルと全天候アパレルが体感できる！ 「DAIWA247 POP-UP STORE」

記事ポイント DAIWAのアパレルブランド「DAIWA247」がテラスモール湘南に11日間限定出店八百板 浩司氏コラボグラフィックTシャツが税込￥8,800で登場UV機能付きFLEX TOWELは生地同士を重ねるだけで貼り付く DAIWAのアパレルブランド「DAIWA247」がテラスモール湘南に11日間限定出店八百板 浩司氏コラボグラフィックTシャツが税込￥8,800で登場UV機能付きFLEX TOWELは生地同士を重ねるだけで貼り付く

グローブライドは、フィッシングブランド「DAIWA」の素材・縫製技術を日常着に応用したアパレルライン「DAIWA247」のポップアップストアを、テラスモール湘南にて2026年6月15日(月)から6月25日(木)まで開催しています。

夏の蒸し暑さや突然の豪雨をイメージしたアイテムを中心に、カプセルコレクションとなる「グラフィックTee」とFLEX TOWELシリーズが揃います。

「DAIWA247 POP-UP STORE」

店舗名：DAIWA247 POP-UP STORE ＠Terrace Mall Shonan（1階 北アトリウム）所在地：神奈川県藤沢市辻堂神台1丁目3-1営業期間：2026年6月15日(月)〜6月25日(木)営業時間：10:00〜21:00

「DAIWA247」は、1958年創業のフィッシングブランド「DAIWA」を擁するグローブライドが2026年2月にローンチしたアパレルラインです。

コンセプトは「Deliver Weather-Ready Wear for better 247」--酷暑や極寒など刻々と変化する気象条件のなかでも快適なデイリーライフを送れる、全天候型リアルクローズを提案するブランドとして生まれました。

テラスモール湘南はJR東海道線の辻堂駅に直結した湘南エリア最大級のショッピングモールです。

天井が高くゆったりとした買い物スペースと、湘南の風を感じるテラスが広がり、回遊性の高いサーキットモールの本館と路面店感覚の「湘南ヴィレッジ」で構成された開放的な空間になっています。

今回のポップアップストアは、フィッシングウェアで培った「軽量化と機能性、さらにカジュアル感」を実際に体感できる場として位置づけられています。

フィールドに立つ釣り人の快適さを追い求め続けてきた素材と縫製が、日常着として手に取れます。

DAIWA×KOJI YAOITA S/S T-SHIRT

価格（税込）：￥8,800カラー：WHT（ホワイト）/ BLK（ブラック）各2デザイン

東京・目黒区の学芸大学エリアを拠点に国内外のアーティストやクリエイターと自由な表現を発信するギャラリー「月極」とのコラボレーション第一弾として生まれたグラフィックTシャツです。

グラフィックを手がけたのはイラストレーター・画家の八百板 浩司氏。

1990年代の爆発的なフィッシングブームのなかで躍動感あふれる魚たちの世界を描き続け、1993年から約10年にわたって釣り専門誌「Tackle Box」の表紙を担当しました。

1995年・1996年の「国際フィッシングショー」ポスターや、2002年以降に米国ニューハンプシャー州で開催された「フィッシュ＆ゲーム」「トラウトアンリミテッド」への出展作が高い評価を受け、個展も開いてきた作家です。

そのフィッシングアートがTシャツのグラフィックとして落とし込まれており、WHT（ホワイト）とBLK（ブラック）の2カラーに各2デザインが展開されます。

フィッシングカルチャーの空気感をまとった一枚として、コレクターズアイテム的な側面も持ちます。

「FLEX FACE TOWEL」

ハンドタオル価格（税込）：￥2,750フェイスタオル価格（税込）：￥3,850

生地同士を重ね合わせるだけで貼り付く特殊な素材を使用したFLEX TOWELシリーズの一つです。

粘着剤や留め具を使わず、素材の高い摩擦力だけで形をキープします。

その摩擦力は傘・飲料水・PC機器・雑貨類を包んで固定できるほど。

タオル本来の用途にとどまらないラッピング素材として、日常のさまざまなシーンで活躍できます。

フェイスタオルサイズはバッグに収まりやすいコンパクトさ。

オフィスやスポーツ後の汗拭きはもちろん、荷物をまとめるときにも幅広く役立ちます。

「FLEX BATH TOWEL」

バスタオル価格（税込）：￥6,600機能：UV機能付き

FLEX TOWELシリーズの大判サイズで、屋外での着替えや日よけが必要なシーンにも対応するマルチユースなタオルです。

UV機能を備えており、日差しの強いフィールドやビーチでも活用できます。

DAIWA247が掲げる全天候対応というコンセプトがそのままタオルにも反映されており、晴天でも突然の豪雨でも使えるアウトドア由来の実用性が特徴です。

FLEX TOWELシリーズに共通する「貼り付く特殊生地」は、大判でも折りたたむだけでまとまるため、アウトドアバッグへのパッキングにも向いています。

フィッシングウェアで磨かれた素材と縫製を街着として体感できるのが「DAIWA247 POP-UP STORE」の場です。

躍動感あふれるフィッシングアートをまとったグラフィックTシャツと、アウトドア由来のマルチユーストーウルを実際に手に取りながら、全天候型リアルクローズのコンセプトを体感できます。

「DAIWA247 POP-UP STORE」の紹介でした。

よくある質問

Q. DAIWA247 POP-UP STOREの場所と営業時間は？

A. 神奈川県藤沢市辻堂神台1丁目3-1「テラスモール湘南」1階 北アトリウムにあります。

営業時間は10:00〜21:00で、2026年6月15日(月)から6月25日(木)までの11日間オープンしています。

Q. DAIWA×KOJI YAOITA S/S T-SHIRTのグラフィックは誰が手がけていますか？

A. イラストレーター・画家の八百板 浩司氏です。

1990年代のフィッシングブームのなかで躍動感あふれる魚の世界を描き続け、釣り専門誌「Tackle Box」の表紙を1993年から約10年担当した作家で、価格は税込￥8,800です。

Q. FLEX TOWELはタオル以外の使い方もできますか？

A. 生地同士を重ね合わせるだけで貼り付く特殊な素材と高い摩擦力により、傘・飲料水・PC機器・雑貨類を包むことができます。

バスタオルサイズはUV機能付きで屋外の着替えや日よけにも対応します。

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