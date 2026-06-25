水森亜土のイラストをネイルで纏う3ブランド初コラボ！「水森亜土×ジェルミーワンほか3ブランド初コラボ POP UP STORE」

記事ポイント 水森亜土×ネイル3ブランド初コラボ、限定カラーを展開有楽町マルイで6月22日〜7月5日にPOP UP開催3,300円以上購入でネイルシャイナーをプレゼント 水森亜土×ネイル3ブランド初コラボ、限定カラーを展開有楽町マルイで6月22日〜7月5日にPOP UP開催3,300円以上購入でネイルシャイナーをプレゼント

ソニー・クリエイティブプロダクツは、世代を超えて愛されるアーティスト・水森亜土と、コスメ・デ・ボーテが展開するネイルブランド「ジェルミーワン」「ジェルミーペタリー」「ジーニッシュマニキュア」のコラボレーションによる限定コレクションを展開します。

これを記念し、2026年6月22日(月)より有楽町マルイにてPOP UPイベントが始まっています。

水森亜土のイラストをあしらったネイルアイテムを通じ、日常の中に「カワイイ」を取り入れながらライフスタイルに合わせてネイルを着せ替える楽しさが提案されています。

「水森亜土×ジェルミーワンほか3ブランド初コラボ POP UP STORE」

開催期間：2026年6月22日(月)〜7月5日(日) ※11:00〜20:00(最終日のみ19:00まで)開催場所：有楽町マルイ1F カレンダリウムF02(東京都千代田区有楽町2-7-1)全国販売開始：2026年7月10日(金)よりPLAZA・ロフト・ハンズ・アインズ＆トルぺで順次販売

水森亜土は東京・日本橋生まれのマルチアーティストで、アクリルボードに両手で絵を描きながら歌を歌うという印象的なパフォーマンスで広く知られています。

1970年代から日本の「カワイイ」文化を牽引してきた存在で、画家・イラストレーター・ジャズ歌手・女優とジャンルを越えて活躍。

その表現の幅広さは唯一無二です。

今回のコレクションでは、水森亜土のイラスト世界観に合わせて開発されたオリジナルの限定カラーが展開されます。

懐かしさと新鮮さが同居するイラストをネイルアイテムに落とし込んだ、この3ブランドとの初コラボ。

POP UP会場はイラストに描かれた「お部屋」の世界観をイメージした空間になっており、実際に限定色をお試しいただけます。

来場者限定のコンテンツも多数用意されています。

ノベルティ

3,300円(税込)以上購入：オリジナルネイルシャイナー(ピンクケース付き) ※水森亜土のイラストは入っておりません5,500円(税込)以上購入：水森亜土コラボ限定トートバック ※会期中前半(6/22〜6/28)・後半(6/29〜7/5)でデザインが変わります特典はいずれもなくなり次第終了

5,500円以上の購入で贈られるコラボ限定トートバックは、前半と後半で異なるデザインが配布されます。

両方受け取るには複数回来場して期間中に各条件を満たす購入が必要です。

3,300円以上の購入に贈られるネイルシャイナーはピンクケース入りで、ネイル後の仕上げに使えるアイテムです。

コラボ限定ノベルティはいずれも数量限定のため、会期内での来場が目安になります。

商品ラインナップ

今回のコラボには3つのネイルブランドが参加しています。

「ジェルミーワン」は塗ってライトに当てるだけでサロン級のジェルネイルが仕上がるブランドです。

「ジェルミーペタリー」はジェルミーワンから生まれた硬化タイプのジェルネイルシールで、貼ってライトを当てるだけでセルフジェルネイルが完成します。

シールを使うためネイル技術がなくてもきれいな仕上がりになります。

「ジーニッシュマニキュア」はセルフネイルをより簡単にしたい、仕上がりを長持ちさせたいというニーズに応えるマニキュアブランドです。

3ブランドそれぞれ異なる施術スタイルに対応しており、好みやライフスタイルに合わせて選べます。

コラボ限定商品はPOP UP期間中に先行販売され、7月10日(金)からPLAZA・ロフト・ハンズ・アインズ＆トルぺでも順次購入できます。

水森亜土

東京・日本橋生まれの水森亜土は、高校卒業後にハワイへ遊学し、帰国後はアクリルボードに両手で絵を描きながら歌うという独自のパフォーマンスで注目を集めました。

そのイラストは「誰にとっても懐かしくて新鮮」と評され、世代を超えて人気を博してきました。

画家・イラストレーター・ジャズ歌手・女優と、ジャンルを越えて個性あふれる才能を発揮するマルチアーティストで、日本の「カワイイ」という感性をリードしてきた存在です。

版権管理はソニー・クリエイティブプロダクツが担っています。

今回のネイルコラボは、水森亜土ならではのイラスト世界観を日常のネイルアイテムに落とし込んだ取り組みです。

限定カラーはイラストの色彩感覚に合わせて開発されており、ネイルを通じてそのカワイイ世界観を指先に纏えます。

会場ではイラストの「お部屋」の世界観をそのまま体感しながら限定色を試せ、ノベルティやSNSキャンペーンなど来場者だけのコンテンツも楽しめます。

水森亜土×ジェルミーワンほか3ブランド初コラボ POP UPの紹介でした。

よくある質問

Q. POP UPイベントはいつまで開催されていますか？

A. 2026年6月22日(月)から7月5日(日)まで、有楽町マルイ1F カレンダリウムF02で開催されています。

営業時間は11:00〜20:00で、最終日のみ19:00までです。

Q. コラボ限定商品はPOP UP会場以外でも購入できますか？

A. 2026年7月10日(金)から全国のPLAZA・ロフト・ハンズ・アインズ＆トルぺでも順次販売が始まります。

先行販売はPOP UP会場のみです。

Q. ノベルティのトートバックのデザインはいつ変わりますか？

A. 会期前半(6月22日〜6月28日)と後半(6月29日〜7月5日)でデザインが異なります。

いずれもなくなり次第終了です。

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