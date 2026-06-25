転覆してもゴールを目指す伊東の夏の風物詩！「第71回松川タライ乗り競走」

記事ポイント 直径1メートルのたらいにしゃもじ状の櫂で乗り、いでゆ橋から400メートルを競う団体・国際・観光客・一般個人・子どもの全5部門で、参加費は1人500円参加対象は小学4年生から70歳まで（子どもレースは無料）、抽選制 直径1メートルのたらいにしゃもじ状の櫂で乗り、いでゆ橋から400メートルを競う団体・国際・観光客・一般個人・子どもの全5部門で、参加費は1人500円参加対象は小学4年生から70歳まで（子どもレースは無料）、抽選制

伊東市は「第71回松川タライ乗り競走」を2026年7月5日（日）に開催します。

静岡県伊東市の松川を舞台に1956年から続く夏の伝統行事で、直径1メートルほどの大きなたらいに乗り、しゃもじのような小さな櫂を漕いで速さを競うユニークな競技です。

「第71回松川タライ乗り競走」

日時：2026年7月5日（日）9:30〜12:30（受付9:00〜）※小雨決行、荒天時は7月12日（日）に延期場所：いでゆ橋（スタート）〜松川藤の広場横（ゴール）、コース距離400メートル参加費：1人500円（傷害保険料含む）／1チーム2,000円（4人分）※子どもレースは無料参加対象：小学4年生〜70歳、抽選当選者

松川タライ乗り競走は、温泉街の中心に流れる松川を舞台に、1956年から70年近く続く伊東市の夏の風物詩です。

たらいで洗濯をする人の姿から着想を得て始まったとされており、たらいに乗って川を下るというユニークな発想が競技の核にあります。

コースはいでゆ橋をスタートし、松川藤の広場横をゴールとする400メートル。

途中で転覆しても、たらいと一緒にゴールを目指してタイムを競うルールです。

仮装やユニフォームを着用して参加する人も多く、川沿いの観戦席は毎年にぎわいを見せます。

5つの部門と参加方法

（1）団体レース：4人1組（2）国際レース：外国人限定（伊東市在住も可）（3）観光客レース：伊東市内宿泊施設の浴衣着用が条件（4）一般個人レース：伊東市在住（外国人含む）（5）子どもレース：小学4年生〜6年生限定、参加費無料

家族・友人・職場仲間で4人1組を組んで挑む団体レース、温泉宿の浴衣を着てコースを下る観光客レース、外国人のみが出場できる国際レースなど、参加者の属性や旅のスタイルに合わせた5部門があります。

同一人物が複数の部門に重複申し込みすることはできません。

また、当日の飛び入り参加は受け付けていないため、事前の申し込みが必要です。

申し込みは専用申込用紙（部門ごと）に必要事項を記入し、伊東市観光案内所（伊東駅構内）へFAX（0557-37-6300）または持参で提出します。

受付締め切りは6月12日17:00で、申込用紙は伊豆伊東観光ガイドサイトからダウンロードできます。

なお、電話・郵送・メールでの申し込みは受け付けていません。

コースと競技の見どころ

スタートのいでゆ橋から川面を漕ぎ進み、松川藤の広場横のゴールまで400メートルを競います。

直径1メートルのたらいはバランスが難しく、漕ぎ方ひとつで進む速さが変わります。

転覆しても失格にはならず、たらいとともにゴールを目指す点が競技の特徴です。

川に飛び込みながら懸命にたらいを引き戻す姿も、観客席からの見どころのひとつになっています。

仮装やチームユニフォームで参加するグループも多く、個性豊かなコスチュームが川沿いを彩ります。

観光客レースでは伊東市内の宿泊施設の浴衣着用が参加条件。

温泉地ならではの風景が広がります。

たらい1つで広がる夏の川遊び体験は、子どもから大人まで一緒に楽しめるのが魅力です。

転覆しても笑顔でゴールを目指すユニークなレースを、伊東温泉の夏に体験できます。

「第71回松川タライ乗り競走」の紹介でした。

よくある質問

Q. 子どもレースの対象年齢と参加費は？

A. 小学4年生から6年生が対象で、参加費は無料です。

他の部門では1人500円（傷害保険料含む）が必要ですが、子どもレースのみ参加費がかかりません。

Q. 観光客レースへの参加条件はなんですか？

A. 伊東市内の宿泊施設に宿泊していることが条件で、その宿泊施設の浴衣を着用して参加します。

当日の飛び入りは受け付けていないため、事前に専用申込用紙で申し込みが必要です。

Q. 申し込みの締め切りはいつですか？

A. 専用申込用紙を伊東市観光案内所（伊東駅構内）へFAXまたは持参で提出する必要があり、締め切りは6月12日17:00です。

電話・郵送・メールでの申し込みは受け付けていません。

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