「2026年MLBドラフト・コンバイン」は24日（日本時間25日）、アリゾナ州フェニックスで2日目を迎えた。

昨秋にNPBのドラフトでソフトバンクから1位指名を受けたスタンフォード大・佐々木麟太郎内野手（21）は既にフィールドでのメニューはすべて終了。23日（同24日）の初日、打撃練習では飛距離で全体2位、打球速度で4位の数値を叩き出した佐々木は2日目も会場に姿を見せ、米メディアのインタビューも受けた。いくつもの行事をこなす忙しいスケジュールの中でも「何とかやっています」と笑顔を見せ、充実感を漂わせた。

MLBドラフト・コンバインは大学生、高校生のドラフト候補選手が参加して腕を見せ合う“ショーケース”的なイベント。元メジャーリーガーやコーチ、各球団の編成部門メンバー、スカウトディレクター、球団関係者も数多く集まり、佐々木にとってはスタンフォード大の先輩にあたる元日系人メジャーリーガーのジェレミー・ガスリー氏も姿を見せた。

MLBネットワークの仕事で開催地を訪れたメジャー通算91勝のガスリー氏は、「私は今季、スタンフォードで彼が金属バットを使って打つ姿をすでに見ていた。だから今回、それが木製バットでも再現されるのを見て、本当に印象的だった。むしろ彼は金属バットより木製バットの方がパワーがあるんじゃないかと思うくらいだ」とそのパワーを絶賛。それと同時に、佐々木と言葉を交わし、「英語はかなり上達している。とてもリラックスしているしね。一番大事なのは、本人が居心地よく過ごせていることだ」とその語学力の進歩にも感銘を受けた様子だった。

現在はロイヤルズ戦の解説者を務めるガスリー氏は、「私はドラフトについてそこまで詳しいわけではない。各球団が何を必要としているのかまでは分からない」という。その上でも「彼の才能については分かっているし、実際に見てきた。球団関係者もその才能を高く評価していると思う」と話し、佐々木が指名される可能性がある来月のMLBドラフトに期待を寄せていた。（フェニックス・杉浦大介通信員）