福田歩汰×相原一心、初々しいビジュアル公開 『日プ2』出身・ヴァサイェガ光が“恋敵”に【コメント全文】
DXTEEN・福田歩汰とONE LOVE ONE HEART・相原一心がW主演を務める、TOKYO MX土曜ドラマ『Your Sky ハレのち恋』（8月1日スタート、毎週土曜 深1：30）の追加キャスト、キービジュアル、オリジナルグッズ第1弾が25日、発表された。
【番組カット】『日プ2』出身！福田歩汰と共演するヴァサイェガ光
原作は、2024年にタイで放送され、国内外でスマッシュヒットを記録したBLドラマ『Your Sky』。お人好しでピュアなポジティブ男子・舟瀬陽向（福田）と、大学の有名人で“暴君プリンス”と恐れられるツンデレ先輩・花村蒼空（相原）。2人の運命が、とっさについたある“ウソ”をきっかけに、ドラマチックに動き出す。
今回は、陽向と蒼空を取り巻く個性豊かなキャラクターを演じる4人のキャストが公開された。オーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN SEASON2』（通称『日プ2』）に出演し、今作がドラマ初出演となるヴァサイェガ光が、やりたい放題の学長の息子で、陽向に執拗に迫る蒼空の恋敵・片桐央士を演じる。福田とは『日プ2』でも共演していた。
さらに、陽向の家族を演じるのは、個性的な俳優陣となる。弟の恋愛を見守る姉・舟瀬あいみ役を演じるのは、元ガールズグループ「FAKY」のメンバーで、グループ解散後は俳優業にも力を入れ、多方面で次世代のアイコンとして注目を集める黒瀬ひな。家族想いの威厳ある父・舟瀬研二役は、ピン芸人として活動しながら俳優業、情報番組への出演など幅広く活躍するドロンズ石本、陽向に寄り添う優しい母・舟瀬恵美役は、ドラマ『ショムニ』シリーズや大河ドラマ『葵 徳川三代』『花燃ゆ』など数々の話題作に出演する実力派俳優・櫻井淳子が演じる。
また、日本版ドラマのキービジュアルが完成。2人の初々しい恋愛模様を表現したかわいらしいビジュアルに仕上がった。
ドラマオリジナルグッズ第1弾は、キービジュアルを使用したクリアファイルのほか、メインキャラクター7人それぞれのアクリルスタンド、携帯に挟んで持ち歩けるサイズのプリクラ風ステッカーの3種類となる。同局公式オンライン販売サイト「9ちゃん屋」で一次先行予約受付をきょう25日午後6時よりスタート。7月5日に開催の第1話先行上映会の会場でも販売予定。
【コメント全文】
■ヴァサイェガ光（片桐央士役）
片桐央士役を演じさせていただきます、ヴァサイェガ光です。まず、こんなすてきな作品に出演させていただけて、とてもうれしい気持ちでいっぱいです。今回が人生初の演技ということで、最初は緊張や不安もありましたが、そんな事も忘れてしまうくらいすごく明るい現場で楽しく撮影させていただいております！愛が強すぎるがゆえに見せてしまう表情や行動、央士のそんな所に注目していただけると幸いです。ぜひ最後までご覧ください！よろしくお願いします！
■黒瀬ひな（舟瀬あいみ役）
舟瀬あいみ役を演じさせていただきます、黒瀬ひなです。たくさんの方に愛されているこの“Your Sky”。陽向の姉として、陽向や蒼空をはじめとする登場人物のやりとりや心の動きを、そばで見守ることができてとてもうれしく思います。私自身この作品を通して、恋人との愛だけでなく友情、家族愛、さまざまな形の愛おしさに触れられたように、皆さんの心が温かくなるような作品をお届けできるよう精いっぱい頑張ります！
■ドロンズ石本（舟瀬研二役）
陽向の父親、研二役のドロンズ石本です。この役をいただいて、家族愛とは？人間愛とは？親が子どもを思う愛とは？愛についていろいろ考えました。ぜひ愛を持って頑張りますので、楽しんで見てくださいね。
■櫻井淳子（舟瀬恵美役）
BLドラマに初めて出演するので、出演が決まった時はどんな息子で、どんなお母さんなのかと考えるのが楽しみでした。実際に撮影の現場に入ると、舟瀬家が絵に描いたような幸せな家族で、息子のひなくん（陽向）もすごくかわいらしくて、キュンキュンさせてくれる子です。本当にピュアで純粋な青春恋愛ドラマを楽しんでいただけたらと思います。
【番組カット】『日プ2』出身！福田歩汰と共演するヴァサイェガ光
原作は、2024年にタイで放送され、国内外でスマッシュヒットを記録したBLドラマ『Your Sky』。お人好しでピュアなポジティブ男子・舟瀬陽向（福田）と、大学の有名人で“暴君プリンス”と恐れられるツンデレ先輩・花村蒼空（相原）。2人の運命が、とっさについたある“ウソ”をきっかけに、ドラマチックに動き出す。
さらに、陽向の家族を演じるのは、個性的な俳優陣となる。弟の恋愛を見守る姉・舟瀬あいみ役を演じるのは、元ガールズグループ「FAKY」のメンバーで、グループ解散後は俳優業にも力を入れ、多方面で次世代のアイコンとして注目を集める黒瀬ひな。家族想いの威厳ある父・舟瀬研二役は、ピン芸人として活動しながら俳優業、情報番組への出演など幅広く活躍するドロンズ石本、陽向に寄り添う優しい母・舟瀬恵美役は、ドラマ『ショムニ』シリーズや大河ドラマ『葵 徳川三代』『花燃ゆ』など数々の話題作に出演する実力派俳優・櫻井淳子が演じる。
また、日本版ドラマのキービジュアルが完成。2人の初々しい恋愛模様を表現したかわいらしいビジュアルに仕上がった。
ドラマオリジナルグッズ第1弾は、キービジュアルを使用したクリアファイルのほか、メインキャラクター7人それぞれのアクリルスタンド、携帯に挟んで持ち歩けるサイズのプリクラ風ステッカーの3種類となる。同局公式オンライン販売サイト「9ちゃん屋」で一次先行予約受付をきょう25日午後6時よりスタート。7月5日に開催の第1話先行上映会の会場でも販売予定。
【コメント全文】
■ヴァサイェガ光（片桐央士役）
片桐央士役を演じさせていただきます、ヴァサイェガ光です。まず、こんなすてきな作品に出演させていただけて、とてもうれしい気持ちでいっぱいです。今回が人生初の演技ということで、最初は緊張や不安もありましたが、そんな事も忘れてしまうくらいすごく明るい現場で楽しく撮影させていただいております！愛が強すぎるがゆえに見せてしまう表情や行動、央士のそんな所に注目していただけると幸いです。ぜひ最後までご覧ください！よろしくお願いします！
■黒瀬ひな（舟瀬あいみ役）
舟瀬あいみ役を演じさせていただきます、黒瀬ひなです。たくさんの方に愛されているこの“Your Sky”。陽向の姉として、陽向や蒼空をはじめとする登場人物のやりとりや心の動きを、そばで見守ることができてとてもうれしく思います。私自身この作品を通して、恋人との愛だけでなく友情、家族愛、さまざまな形の愛おしさに触れられたように、皆さんの心が温かくなるような作品をお届けできるよう精いっぱい頑張ります！
■ドロンズ石本（舟瀬研二役）
陽向の父親、研二役のドロンズ石本です。この役をいただいて、家族愛とは？人間愛とは？親が子どもを思う愛とは？愛についていろいろ考えました。ぜひ愛を持って頑張りますので、楽しんで見てくださいね。
■櫻井淳子（舟瀬恵美役）
BLドラマに初めて出演するので、出演が決まった時はどんな息子で、どんなお母さんなのかと考えるのが楽しみでした。実際に撮影の現場に入ると、舟瀬家が絵に描いたような幸せな家族で、息子のひなくん（陽向）もすごくかわいらしくて、キュンキュンさせてくれる子です。本当にピュアで純粋な青春恋愛ドラマを楽しんでいただけたらと思います。