報道番組のコメンテーターを務める芸人が、有名経済評論家たちから聞いたメディアの裏側を語った際、MCの粗品から今後の政界進出の可能性について追及される場面があった。

【映像】政治への転身について明かす人気芸人

芸人が己の話術で、度を超えた強烈な実体験を初出しのエピソードトークとして披露するバラエティ番組『ドーピングトーキング2』（ABEMA）が6月24日に放送された。MCを務める粗品（霜降り明星）のほか、ゲストとして金ちゃん（鬼越トマホーク）、松井ケムリ（令和ロマン）、奥田修二（ガクテンソク）、チャンス大城が出席し、スタジオを盛り上げた。

番組のコメンテーターとしても活躍している奥田。「でもやっぱり言いたいことが言えない」という不満から、岸博幸氏や辛坊正記氏といった大物評論家に「ほんまに言いたいこと聞きに行こうと」と直撃取材した。そこでは過激な本音や、日本の既得権益など、3時間に及ぶディープな議論が行われたという。

奥田の密度の濃いトークを聞いた粗品は、「奥田さん、ないんですか？そういうの、ゴリっと（政治の）方向に進む的な」と、将来の出馬の可能性について直球質問。奥田は真顔で「ないない」と否定。金ちゃんは「ありそう」と言いつつも、奥田は「確かにどうなるか分からへんけど、どっちにしても無いって言っとかなアカンっていう噂を聞いてる」と濁した回答、スタジオを笑わせていた。