◇インターリーグ ドジャース―ツインズ（2026年6月24日 ミネアポリス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が24日（日本時間25日）、敵地でのツインズ戦に「1番・投手兼DH」で二刀流出場する。ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（54）が試合前に報道陣の取材に応じた。

ここ数試合の大谷の投球について「理想的な内容ではなかった。正直なところ、多くの投手と同じで原因は『制球力』だと思う。速球のコマンドが本人の期待するレベルに達していなかったし、スイーパーの制球も同様だった。ただ、こういう状態が長く続くとは思っていない。今日は身体的にも、感情的にも、精神的にも良い状態にあるので、良い投球を期待している」とコメント。

左膝の炎症が投球に影響しているかという質問に「可能性はある。私はいつも彼に膝の状態を確認しているし、トレーナー陣とも話している。ただ、今のところ膝の状態が投球に影響しているという報告は受けていない。もちろん注意深く見守っているが、翔平は今日も出場したいと言っていたし、その点は良いサインだと思う」と答えた。

右手の指のマメについては「それほど深刻ではない。血が見えると心配になるのは分かるが、患部を保護するために貼っていたものが剥がれたことで出血しただけで、審判団にも事情を説明する予定だし、今後も出血するとは思っていない」と話した。