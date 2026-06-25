とちぎテレビ

2026年06月25日午前07時30分ごろ、岩手県沖を震源とする最大震度6強の地震が発生しました。

栃木県内では震度3の揺れが観測されています。

最大震度6強を観測したのは青森県です。

この地震により、日本の沿岸では若干の海面変動があるかもしれませんが、被害の心配はありません。

震源の深さは50km。地震の規模を示すマグニチュード（M）はＭ６．９と推定されます。

栃木県

【震度3】

大田原市 高根沢町

【震度2】

日光市 矢板市 那須塩原市 那須町 宇都宮市 足利市 栃木市 佐野市 鹿沼市 小山市 真岡市 栃木さくら市 那須烏山市 下野市 益子町 茂木町 市貝町 芳賀町 壬生町 野木町 栃木那珂川町

全国で震度5弱以上を観測した地域は以下です。

【震度6強】

青森県：階上町

【震度6弱】

青森県：八戸市

【震度5強】

青森県：三戸町

岩手県：普代村 盛岡市 二戸市 八幡平市 軽米町

【震度5弱】

青森県：三沢市 野辺地町 六戸町 東北町 おいらせ町 五戸町 青森南部町

岩手県：久慈市 野田村 岩手洋野町 滝沢市 葛巻町 岩手町 紫波町 矢巾町 一戸町

宮城県：登米市

提供：ウェザーニューズ