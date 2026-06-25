「40代になってから、なんだか成果が出なくなった……」

年齢を重ねるにつれて、なぜか以前ほど結果が出なくなった。周囲との差が広がっていくように感じる人もいるだろう。

“才能”をテーマにした漫画『左ききのエレン』で累計420万部超を突破した漫画家のかっぴー氏は、現在はアニメ化・複数連載を抱える人気漫画家だが、実は誰よりも才能に苦悩し続け、25年以上『才能の正体』を考え続けてきた。今回は“実践的な才能論”を初めてまとめた書籍『天才になれなかった全ての人へ 自分だけの武器が見つかる才能論』の中から、「なぜか40代から急に落ちぶれる人の特徴」について紹介する。

「40代から」急に落ちぶれる人

みなさんの周りに、こんな人はいないだろうか。

若いころは誰よりも活躍していた。営業成績も優秀で、上司からの評価も高かった。将来を期待され、出世コースを歩んでいた。ところが40代になった途端、なぜかパッとしなくなる。

もちろん年齢を重ねれば体力は落ちる。しかし、それだけでは説明できないケースも多い。むしろ、知識も経験も20代や30代のころより増えているはずなのに、以前ほど成果が出なくなる人がいる。

これは一体なぜなのだろうか。

僕は、その理由の1つが「同じカードを使い続けているから」だと思っている。

「若いころの勝ちパターン」は通じなくなる

20代や30代前半は、多少荒削りでも勝てることがある。たとえば、人より長く働く。誰よりも早く返信する。休日も仕事のことを考える。頼まれたら断らない。

こうした「ガッツ」のカードは、若いうちは非常に強力だ。実際、多くの人はそのカードで成果を出す。だからこそ、「自分はこうやって勝つ人間なんだ」と思い込む。

しかし、問題はここからだ。そのカードは永久に使えるわけではない。40代になると、環境が変わる。

カードには消費期限がある

実はこれは、僕自身が痛感していることでもある。僕は今40代で、子どももいる。20代や30代のころのように、自分のためだけに時間を使えるわけではない。徹夜で仕事をすることも難しくなったし、思いついたらすぐ動くというわけにもいかない。

若いころは、「人より長くやる」「人より多くやる」で勝てる場面がたくさんあった。しかし今、同じ戦い方を続けろと言われても、正直難しい。

だからこそ気づいたのだ。若いころに使っていたカードには、消費期限がある。体力は少しずつ落ちる。家庭環境も変わる。社会から求められる役割も変わっていく。にもかかわらず、昔と同じように「人より長く働こう」「気合いで乗り切ろう」としてしまう人がいる。

これは、学生時代に足が速かった人が、大人になっても同じ戦い方を続けるようなものだ。もちろん、今でも速いかもしれない。しかし、「足が速い」が活きる仕事はひとにぎり。昔は武器だったカードも、少しずつ価値を失っていくのだ。

新しいカードを手に入れる

だから大切なのは、昔のカードを守ることではない。新しいカードを増やすことだ。

キャリアとは、持ち札を増やしていくゲームでもある。昔の成功体験にしがみついていると、気づかないうちに手札が古くなってしまう。そして、それが「急に落ちぶれたように見える人」を生み出すのだ。

もし最近、以前ほど成果が出なくなったと感じるなら、自分を責める前に考えてみてほしい。今の自分は、何のカードで戦っているだろうか。そして、そのカードは今でも有効なのだろうか。

40代からも活躍し続ける人は、特別な才能を持った人ではない。経験を通じて「自分のベテラン」になり、自分のカードを理解し、その時々に応じて更新し続けた人である。

（本記事は書籍『天才になれなかった全ての人へ 自分だけの武器が見つかる才能論』に関する書き下ろし原稿です）