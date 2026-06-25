新日本プロレスは２４日、真夏の最強決定リーグ戦「Ｇ１ ＣＬＩＭＡＸ ３６」の全公式戦を発表した。

今年はＡブロック１０名、Ｂブロック１０名。合計２０名が出場。７月１１日（日本時間・１２日）に米シカゴのＮＯＷ Ａｒｅｎａで開幕。各ブロック上位２名による準決勝を８・１５両国国技館で開催。勝ち上がった選手が８・１６両国で優勝決定戦で激突する。

６・２３後楽園ホール大会でＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩとの「出場者決定戦」を制し初出場を決めたＮＥＶＥＲ無差別級王者・ウルフアロンは開幕戦のシカゴでＨＥＮＡＲＥと対戦する。

今年１・４東京ドームでデビューした柔道金メダルにとって８・８横浜武道館の「Ｈ．Ｏ．Ｔ」成田蓮との対戦を除きすべてが初の一騎打ちとなるリーグ戦だが、８・１１三重・津市の日硝ハイウエーアリーナ（サオリーナ）で前ＩＷＧＰ王者・カラム・ニューマンと対戦。ウルフが新日本プロレスの最高峰を極めた経験を持つレスラーとの対戦は、このカラム戦が初となる。

さらに最終日となる８・１３後楽園大会で元ＩＷＧＰ世界ヘビー級王者・ザック・セイバーＪｒ．と激突する。過去のＩＷＧＰ王者たちとの対戦は、リーグ戦の行方も含め注目の大一番になる。

◆８・１３後楽園公式戦全カード（試合はすべて３０分１本勝負）

▼Ｂブロック

海野 翔太 ｖｓ ドリラ・モロニー

▼同

カラム・ニューマン ｖｓ ＨＥＮＡＲＥ

▼同

ゲイブ・キッド ｖｓ 成田蓮

▼同

ウルフアロン ｖｓ ザック・セイバーＪｒ．

▼同

７・６後楽園大会 ＯＳＫＡＲ×裕二郎の勝者 ｖｓ 上村優也

◆出場選手は以下の通り。

▼Ａブロック

・ＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ

・ボルチン・オレッグ

・辻陽太

・鷹木信悟

・ジェイク・リー

・ＳＡＮＡＤＡ

・後藤洋央紀

・グレート‐Ｏ‐カーン

・Ｙｕｔｏ―Ｉｃｅ

▼Ｂブロック

・海野翔太

・上村優也

・ドリラ・モロニー

・ザック・セイバーＪｒ．

・カラム・ニューマン

・成田蓮

・ゲイブ・キッド

・ＨＥＮＡＲＥ

・ウルフアロン

残り２選手は、７・６後楽園で出場決定戦を行う。