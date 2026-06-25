ウルフアロン、「Ｇ１」で歴代「ＩＷＧＰ王者」と初対戦…８・１１津でカラム・ニューマン、８・１３後楽園でザック・セイバーＪｒ．…７・１１シカゴ開幕
新日本プロレスは２４日、真夏の最強決定リーグ戦「Ｇ１ ＣＬＩＭＡＸ ３６」の全公式戦を発表した。
今年はＡブロック１０名、Ｂブロック１０名。合計２０名が出場。７月１１日（日本時間・１２日）に米シカゴのＮＯＷ Ａｒｅｎａで開幕。各ブロック上位２名による準決勝を８・１５両国国技館で開催。勝ち上がった選手が８・１６両国で優勝決定戦で激突する。
６・２３後楽園ホール大会でＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩとの「出場者決定戦」を制し初出場を決めたＮＥＶＥＲ無差別級王者・ウルフアロンは開幕戦のシカゴでＨＥＮＡＲＥと対戦する。
今年１・４東京ドームでデビューした柔道金メダルにとって８・８横浜武道館の「Ｈ．Ｏ．Ｔ」成田蓮との対戦を除きすべてが初の一騎打ちとなるリーグ戦だが、８・１１三重・津市の日硝ハイウエーアリーナ（サオリーナ）で前ＩＷＧＰ王者・カラム・ニューマンと対戦。ウルフが新日本プロレスの最高峰を極めた経験を持つレスラーとの対戦は、このカラム戦が初となる。
さらに最終日となる８・１３後楽園大会で元ＩＷＧＰ世界ヘビー級王者・ザック・セイバーＪｒ．と激突する。過去のＩＷＧＰ王者たちとの対戦は、リーグ戦の行方も含め注目の大一番になる。
◆８・１３後楽園公式戦全カード（試合はすべて３０分１本勝負）
▼Ｂブロック
海野 翔太 ｖｓ ドリラ・モロニー
▼同
カラム・ニューマン ｖｓ ＨＥＮＡＲＥ
▼同
ゲイブ・キッド ｖｓ 成田蓮
▼同
ウルフアロン ｖｓ ザック・セイバーＪｒ．
▼同
７・６後楽園大会 ＯＳＫＡＲ×裕二郎の勝者 ｖｓ 上村優也
◆出場選手は以下の通り。
▼Ａブロック
・ＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ
・ボルチン・オレッグ
・辻陽太
・鷹木信悟
・ジェイク・リー
・ＳＡＮＡＤＡ
・後藤洋央紀
・グレート‐Ｏ‐カーン
・Ｙｕｔｏ―Ｉｃｅ
▼Ｂブロック
・海野翔太
・上村優也
・ドリラ・モロニー
・ザック・セイバーＪｒ．
・カラム・ニューマン
・成田蓮
・ゲイブ・キッド
・ＨＥＮＡＲＥ
・ウルフアロン
残り２選手は、７・６後楽園で出場決定戦を行う。