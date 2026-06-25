ウルフアロン（写真提供・新日本プロレス）

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　新日本プロレスは２４日、真夏の最強決定リーグ戦「Ｇ１　ＣＬＩＭＡＸ　３６」の全公式戦を発表した。

　今年はＡブロック１０名、Ｂブロック１０名。合計２０名が出場。７月１１日（日本時間・１２日）に米シカゴのＮＯＷ　Ａｒｅｎａで開幕。各ブロック上位２名による準決勝を８・１５両国国技館で開催。勝ち上がった選手が８・１６両国で優勝決定戦で激突する。

　６・２３後楽園ホール大会でＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩとの「出場者決定戦」を制し初出場を決めたＮＥＶＥＲ無差別級王者・ウルフアロンは開幕戦のシカゴでＨＥＮＡＲＥと対戦する。

　今年１・４東京ドームでデビューした柔道金メダルにとって８・８横浜武道館の「Ｈ．Ｏ．Ｔ」成田蓮との対戦を除きすべてが初の一騎打ちとなるリーグ戦だが、８・１１三重・津市の日硝ハイウエーアリーナ（サオリーナ）で前ＩＷＧＰ王者・カラム・ニューマンと対戦。ウルフが新日本プロレスの最高峰を極めた経験を持つレスラーとの対戦は、このカラム戦が初となる。

　さらに最終日となる８・１３後楽園大会で元ＩＷＧＰ世界ヘビー級王者・ザック・セイバーＪｒ．と激突する。過去のＩＷＧＰ王者たちとの対戦は、リーグ戦の行方も含め注目の大一番になる。

　◆８・１３後楽園公式戦全カード（試合はすべて３０分１本勝負）

　▼Ｂブロック

海野　翔太　ｖｓ　ドリラ・モロニー

　▼同

カラム・ニューマン　ｖｓ　ＨＥＮＡＲＥ

　▼同

ゲイブ・キッド　ｖｓ　成田蓮

　▼同

ウルフアロン　ｖｓ　ザック・セイバーＪｒ．

　▼同

７・６後楽園大会　ＯＳＫＡＲ×裕二郎の勝者　ｖｓ　上村優也

　◆出場選手は以下の通り。

　▼Ａブロック

・ＫＯＮＯＳＵＫＥ　ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ

・ボルチン・オレッグ

・辻陽太

・鷹木信悟

・ジェイク・リー

・ＳＡＮＡＤＡ

・後藤洋央紀

・グレート‐Ｏ‐カーン

・Ｙｕｔｏ―Ｉｃｅ

　▼Ｂブロック

・海野翔太

・上村優也

・ドリラ・モロニー

・ザック・セイバーＪｒ．

・カラム・ニューマン

・成田蓮

・ゲイブ・キッド

・ＨＥＮＡＲＥ

・ウルフアロン

　残り２選手は、７・６後楽園で出場決定戦を行う。