新骨なしフライドチキン「ミニちきちゃん プレーン/辛口」を新発売、サクサク感とザクザク感が楽しめる【ミニストップ】

ミニストップは、骨なしフライドチキン「ジューシーチキン」をリニューアルし、「ミニちきちゃん」として2026年6月26日から全国のミニストップ店舗(2026年5月末時点:1,720店)で発売する。

2009年から販売しているミニストップの骨なしフライドチキンは、リニューアルを重ねながら18年目を迎えた。今回、「お客さまに長く愛されるチキン」「食べると気持ちが上がるチキン」を目指して開発し、商品名にはミニストップの「ミニ」を取り入れた。

キャラクターは、6月26日から実施する投票で決定するという。

【ミニチキちゃん 2種の画像はこちら】

◆ミニちきちゃん プレーン / 辛口

本体価格:223円(税込:240.84円)

エネルギー:プレーン 253kcal / 辛口 321kcal

サクサク感とザクザク感が楽しめる、ジューシーで食べ応えのある食感に仕立てた。いずれも注文後に温めて提供する。

プレーンには、8種のスパイスを配合し、隠し味としてにんにくオイルを加えることでやみつきになるジャンキーな味わいに仕立てた。辛口は、「パンチのある辛み」はそのままに、新たに「豆板醤パウダー」を追加。より深みのある旨味を引き出した。