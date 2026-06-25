佐野勇斗×ドクターシーラボ®新アンバサダー就任！透明感あふれる新CMに注目

美容皮膚科学発のスキンケアブランド、ドクターシーラボ®が新ブランドアンバサダーに俳優・アーティストの佐野勇斗さんを起用。2026年6月25日より新TVCM「VC100 目覚めよ、果てなき透明感。篇」の放映を開始します。10代の頃からドクターシーラボ®を愛用してきたという佐野さんだからこそ伝えられるブランドの魅力にも注目。さらに、就任を記念した期間限定の特別セットも登場し、ファン必見の内容となっています♡

愛用者だからこそ実現したアンバサダー就任

今回ブランドアンバサダーに就任した佐野勇斗さんは、10代の頃からドクターシーラボ®の商品を使用してきた長年の愛用者。

化粧水や洗顔料を継続して使用していたことから、今回のオファーに対して「運命的なものを感じました」とコメントしています。

また、ブランドについて改めて学ぶ中で、クリニックから生まれたスキンケアブランドであり、美容皮膚科学に基づいた商品づくりが行われている点に魅力を感じたと語っています。

日々のスキンケアでは、どんなに疲れて帰宅してもメイクを落としてから寝ることを徹底しているそう。

さらに、以前からビタミンC配合のスキンケアを取り入れており、「VC100エッセンスローションEX」のとろみのあるテクスチャーや保湿感を気に入っていることも明かしました。

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新CMで表現する果てなき透明感

新TVCM「VC100 目覚めよ、果てなき透明感。篇」は、ドクターシーラボ®らしいクリニカルな世界観が印象的な作品です。

ブルーグレーのラボ空間を舞台に、佐野さんが「目覚めよ、果てなき透明感。」というメッセージとともに登場。瞳を開くと、100兆個のビタミンボールが広がる幻想的な演出が展開されます。

ラストには「VC100エッセンスローションEX」を手に「あなたの肌にも。」と優しく語りかけ、透明感あふれる美しい肌を披露しています。

撮影では風を受けるシーンにも真摯に向き合い、自らモニターを確認しながら視線や表情を細かく調整。商品の魅力がより伝わるよう、細部までこだわり抜いたそうです。

なお、CMは2026年6月25日より全国（沖縄を除く）で放映されています。

限定セットと人気アイテムをチェック

アンバサダー就任を記念し、期間限定の特別セットも販売されます。

先着1,000名限定のフォトカード付きセットは、「VC100エッセンスローションEX（150ml）」と「VC100ホットピールKEANAクレンジング（150g）」の組み合わせで、価格は6,864円（税込）。

販売期間は2026年6月26日19時から8月31日23時59分までで、ドクターシーラボ®公式オンラインストア限定販売です。

フォトカードなしセットは、「VC100エッセンスローションEX（100ml・150ml・285ml・285mlレフィル）」と「VC100ホットピールKEANAクレンジング（150g）」を組み合わせた内容で、価格は5,632円（税込）から。

公式オンラインストアのほか、Amazonや楽天市場でも購入できます。

「VC100エッセンスローションEX」は150ml入りで5,390円（税込）。使用量の目安は500円硬貨大で、約1～1.5か月使用できます。

無香料・無着色・無鉱物油・パラベンフリー・アルコール無添加（植物由来の精油を使用）なのも嬉しいポイントです。

一方、「VC100ホットピールKEANAクレンジング」は150g入りで3,190円（税込）。お風呂でも使用でき、W洗顔不要という手軽さも魅力です。

透明感ケアを見直すきっかけに♡

長年の愛用者である佐野勇斗さんの起用により、さらに注目が高まるドクターシーラボ®。

新CMではブランドの世界観と透明感あふれる魅力が存分に表現されており、スキンケアへのモチベーションも高まりそうです。

期間限定の特別セットはもちろん、ブランドを代表する人気アイテムをこの機会に取り入れて、毎日のケアをアップデートしてみてはいかがでしょうか♡