午前7時30分頃、東北地方で震度6強の地震がありました。若干の海面変動があっても、津波被害の心配はありません。

【映像】各地の震度

震源 岩手県沖 深さ 50km M6．9

震度6強 階上町

震度6弱 八戸市

震度5強 三戸町 盛岡市 二戸市 八幡平市 普代村 軽米町

震度5弱 三沢市 野辺地町 六戸町 東北町 おいらせ町

震度5弱 五戸町 青森南部町 久慈市 滝沢市 葛巻町 岩手町 紫波町 矢巾町 野田村 岩手洋野町 一戸町 登米市

震度4 函館市 帯広市 千歳市 新篠津村 南幌町 長沼町 むかわ町 新冠町 様似町 新ひだか町 音更町 芽室町

震度4 十勝大樹町 浦幌町 青森市 十和田市 むつ市 つがる市 平内町 外ヶ浜町 七戸町 横浜町 六ヶ所村

震度4 東通村 田子町 新郷村 宮古市 大船渡市 花巻市 北上市 遠野市 一関市 釜石市 奥州市 雫石町

震度4 金ケ崎町 平泉町 住田町 大槌町 山田町 岩泉町 田野畑村 九戸村 石巻市 気仙沼市 岩沼市 栗原市

震度4 東松島市 大崎市 丸森町 松島町 涌谷町 宮城美里町 横手市 大館市 湯沢市 鹿角市 由利本荘市 大仙市

震度4 北秋田市 三種町 井川町 羽後町 村山市 中山町

震度3 横浜西区 横浜中区 さいたま中央区 加須市 春日部市

震度3 久喜市 川島町 宮代町 浦安市 香取市 土浦市 石岡市 下妻市 常総市 常陸太田市 笠間市 取手市

震度3 つくば市 那珂市 筑西市 つくばみらい市 小美玉市 茨城町 館林市 群馬明和町 大田原市 高根沢町

震度3 札幌北区 札幌東区 札幌白石区 札幌厚別区 札幌手稲区 札幌清田区 室蘭市 釧路市 北見市

震度3 夕張市 岩見沢市 苫小牧市 美唄市 江別市 三笠市 滝川市 砂川市 富良野市 登別市 恵庭市 胆振伊達市

震度3 北広島市 石狩市 渡島北斗市 当別町 福島町 知内町 木古内町 七飯町 渡島森町 上ノ国町 厚沢部町

震度3 真狩村 倶知安町 赤井川村 奈井江町 栗山町 新十津川町 妹背牛町 秩父別町 北竜町 沼田町

震度3 美瑛町 中富良野町 南富良野町 占冠村 剣淵町 美幌町 訓子府町 湧別町 大空町 壮瞥町 白老町

震度3 厚真町 洞爺湖町 安平町 日高地方日高町 平取町 浦河町 えりも町 士幌町 上士幌町 鹿追町 新得町

震度3 十勝清水町 中札内村 更別村 広尾町 幕別町 十勝池田町 豊頃町 足寄町 釧路町 白糠町 弘前市

震度3 黒石市 五所川原市 平川市 今別町 蓬田村 鰺ヶ沢町 西目屋村 藤崎町 田舎館村 板柳町 青森鶴田町

震度3 中泊町 大間町 佐井村 陸前高田市 西和賀町 仙台青葉区 仙台宮城野区 仙台若林区 仙台太白区

震度3 仙台泉区 白石市 名取市 角田市 富谷市 蔵王町 大河原町 村田町 宮城川崎町 亘理町 山元町 利府町

震度3 大和町 大郷町 大衡村 色麻町 宮城加美町 南三陸町 秋田市 能代市 潟上市 にかほ市 仙北市 小坂町

震度3 上小阿仁村 藤里町 五城目町 八郎潟町 大潟村 秋田美郷町 東成瀬村 米沢市 鶴岡市 酒田市 新庄市

震度3 寒河江市 上山市 天童市 南陽市 山辺町 河北町 西川町 大江町 大石田町 最上町 舟形町 真室川町

震度3 大蔵村 鮭川村 高畠町 山形川西町 白鷹町 飯豊町 三川町 庄内町 遊佐町 福島市 郡山市 いわき市

震度3 須賀川市 相馬市 二本松市 田村市 南相馬市 福島伊達市 本宮市 桑折町 国見町 大玉村 鏡石町

震度3 天栄村 猪苗代町 会津坂下町 西郷村 泉崎村 中島村 矢吹町 浅川町 古殿町 楢葉町 富岡町 大熊町

震度3 双葉町 浪江町 新地町 村上市 忍野村

（ANNニュース）