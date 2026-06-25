大人でも悩む？ 空欄に共通するひらがな2文字、あなたは当てられる？
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、広告の専門職、美容サロン、そして選手たちの熱いイベントという、異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
□□れ
えす□□いけん
から□□いかい
ヒント：体のある部分がメインで起用される専門のモデル。自分磨きのために専門の施設で施術を受けてみること。そして、道着を着用して行う日本の伝統的な武道の試合を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「てた」を入れると、次のようになります。
てたれ（手タレ）
えすてたいけん（エステ体験）
からてたいかい（空手大会）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、裏方的な職業から、美への関心を高めるイベント、さらには真剣勝負の競技会までを網羅しました。共通の2文字でも前後が変わることで、全く異なるジャンルの言葉へと変化する日本語の面白さを再発見できたのではないでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、広告の専門職、美容サロン、そして選手たちの熱いイベントという、異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□れ
えす□□いけん
から□□いかい
ヒント：体のある部分がメインで起用される専門のモデル。自分磨きのために専門の施設で施術を受けてみること。そして、道着を着用して行う日本の伝統的な武道の試合を思い浮かべてみてください。
↓
↓
↓
↓
↓
正解：てた正解は「てた」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「てた」を入れると、次のようになります。
てたれ（手タレ）
えすてたいけん（エステ体験）
からてたいかい（空手大会）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、裏方的な職業から、美への関心を高めるイベント、さらには真剣勝負の競技会までを網羅しました。共通の2文字でも前後が変わることで、全く異なるジャンルの言葉へと変化する日本語の面白さを再発見できたのではないでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)