気象庁によると、２５日午前７時３０分ごろの地震により長周期地震動・階級２を観測した。

長周期地震動・階級２を観測した地域は

石狩南部、胆振中東部、十勝中部、青森津軽北部、青森三八上北、青森下北、岩手沿岸北部、岩手内陸北部、岩手内陸南部、宮城北部、秋田沿岸北部

長周期地震動・階級１を観測した地域は

石狩北部、渡島東部、後志東部、空知中部、空知南部、上川南部、北見地方、胆振西部、日高中部、日高東部、青森津軽南部、岩手沿岸南部、宮城南部、宮城中部、秋田沿岸南部、秋田内陸北部、秋田内陸南部、山形庄内、山形最上、山形村山、山形置賜、福島浜通り、福島会津、茨城南部、埼玉北部、千葉北西部、神奈川東部、新潟下越

長周期地震動・階級２を観測した場所は

帯広市東４条、苫小牧市末広町、新千歳空港、青森市花園、むつ市金曲、六ヶ所村尾駮、五戸町古舘、久慈市川崎町、二戸市福岡、奥州市水沢大鐘町、登米市中田町、大崎市古川大崎、涌谷町新町裏、能代市常盤山谷

長周期地震動・階級１を観測した場所は

北見市公園町、岩見沢市５条、滝川市大町、富良野市若松町、胆振伊達市梅本、石狩市花川、渡島森町御幸町、倶知安町南１条、白老町竹浦、厚真町鹿沼、浦河町潮見、新ひだか町静内山手町、新ひだか町静内御園、十勝清水町南４条、弘前市和田町、弘前市弥生、八戸市島守、五所川原市栄町、平内町小湊、鰺ヶ沢町舞戸町鳴戸、六ヶ所村出戸、東通村砂子又蒲谷地、盛岡市山王町、宮古市鍬ヶ崎、宮古市長沢、大船渡市大船渡町、大船渡市猪川町、花巻市大迫町、北上市柳原町、久慈市枝成沢、釜石市只越町、八幡平市大更、雫石町千刈田、雫石町西根上駒木野、葛巻町葛巻元木、山田町八幡町、田野畑村田野畑、岩手洋野町種市、仙台宮城野区五輪、仙台空港、栗原市栗駒、大崎市古川三日町、丸森町上滝、松島町高城、秋田市雄和女米木、能代市緑町、横手市雄物川町今宿、湯沢市沖鶴、由利本荘市石脇、北秋田市花園町、米沢市駅前、鶴岡市馬場町、酒田市亀ケ崎、新庄市東谷地田町、河北町西里、白鷹町黒鴨、遊佐町遊佐、会津若松市材木町、南相馬市原町区三島町、猪苗代町城南、浪江町幾世橋、土浦市常名、筑西市舟生、本庄市児玉町、市川市大町、浦安市日の出、横浜鶴見区大黒ふ頭、新潟空港、新潟西蒲区巻仮設庁舎

震源地は岩手県沖。

震源の深さは５０キロ。

地震の規模を示す

マグニチュードは６．９と

推定される。

＊＊参考：長周期地震動階級＊＊

★長周期地震動・階級４

高層階では立っていることができない。

固定していない大半の家具が大きく動き、倒れるものがある。

★長周期地震動・階級３

高層階では立っていることが困難になる。

固定していない家具が動き、不安定なものは倒れるものがある。

★長周期地震動・階級２

高層階では室内で大きな揺れを感じる。

棚にある食器や本が落ちることがある。

★長周期地震動・階級１高層階ではほとんどの人が揺れを感じる。つり下げているものが大きく揺れる。