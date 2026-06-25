山形大が学内で保管していた太平洋戦争末期の試料を分析した結果、核原料となる「天然ウラン」だったことが分かった。

試料が入る瓶のラベルには、戦時中に原爆開発に携わった理化学研究所（理研）の研究者に関連する記載があることも判明。同大によると、学内で核エネルギー開発につながるウラン濃縮実験が行われていた可能性が高まったという。（柴田一樹）

試料は同大にある放射性物質の関連施設で、薬品瓶に入れられ長年保管されていた。内容量は５グラム。これまで天然ウランを濃縮した後の放射性廃棄物である「劣化ウラン」との記録があった。今回、安全管理の点から改めて評価が必要だとし、民間の研究機関と協力して分析した結果、天然ウランだと特定された。

同大とウラン実験の関連を巡っては、公益社団法人「日本アイソトープ協会」（東京）の資料に、理研出身の研究者・木越邦彦氏（１９１９〜２０１４年）が１９４５年３月から山形に疎開し、旧制山形高校（現山形大）でウラン濃縮実験をしていたとの記述がある。当時の理研では陸軍の依頼により、所長を務めた仁科芳雄博士（１８９０〜１９５１年）を中心に原爆開発が行われ、木越氏も研究室に所属していた。

これまで同大には実験を示す公式記録がなかったが、今回の分析で、薬品瓶のラベルに「昭２０・５・１１」などと木越氏の疎開時期と一致する情報が記載されていることも判明。木越氏と、同大での核エネルギー開発の関わりが裏付けられたという。

ただ、木越氏が山形で行っていた研究と原爆開発とのつながりを直接示す資料などは見つかっていない。理研での原爆開発も基礎研究にとどまり、終戦によって立ち消えとなった。

今回の調査を行った同大理学部の門叶冬樹教授は「木越先生の実験の目的は不明だ」としながら、「山形大でウラン研究が行われた可能性が高い物的証拠が出てきた」と指摘。調査結果は、同大に現在も受け継がれる放射線研究の連続性を示すとし、「ウラン研究などの言葉はネガティブなイメージがあるが、当時は最先端技術だったのは間違いない。がん治療を行う山形大医学部の東日本重粒子センターなどの礎にもなったとも言える」と意義を語る。