ＭＬＢが２４日（日本時間２５日）、Ｘを更新。ドジャースのバットボーイが、ベンチに飛び込みそうな鋭い打球を素手でキャッチする動画をアップし、背後にいた大谷翔平投手を守る動画が反響を呼んだ。

動画では、打球がベンチに飛んできた際、大谷はよけるように後ろに下がったが、バットボーイはよけることもなく体の前でキャッチ。その後も平然とした様子だったが、アイアトン通訳は大きく口を開けて驚き、大谷も笑顔でたたえていた。ＭＬＢ公式は「あの時、ドジャースのバットボーイが素早い反射神経で大谷翔平を救って、まるで大したことないみたいな態度だった」とつづった。

ファンは「彼は翔平を救ったのだから生涯契約に値するよ」「アイアトンの表情がクレイジー」「バットボーイがキャ値しなかったら、大谷がケガするか顎を折っていたかもしれない」「あんなに素早く反応して、日常なことのように見せるなんて素晴らしい」「大谷翔平が怪我していたかもしれない数十億円級の価値あるキャッチ」などと反響があった。