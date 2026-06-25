新日本プロレスは２４日、真夏の最強決定リーグ戦「Ｇ１ ＣＬＩＭＡＸ ３６」の全公式戦を発表した。

今年はＡブロック１０名、Ｂブロック１０名。合計２０名が出場。７月１１日（日本時間・１２日）に米シカゴのＮＯＷ Ａｒｅｎａで開幕。各ブロック上位２名による準決勝を８・１５両国国技館で開催。勝ち上がった選手が８・１６両国で優勝決定戦で激突する。

シカゴでの開幕戦は、ＡブロックでＮＪＰＷ ＷＯＲＬＤ認定ＴＶ王者で昨年の覇者・ＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡがＩＷＧＰヘビー級王者・辻陽太と対戦。両者は今年の１・４東京ドームなど過去３度対戦し辻の２勝１敗となっている。

◆７・１１シカゴ『Ｇ１ ＣＬＩＭＡＸ ３６』公式戦全カード（試合時間はすべて３０分１本勝負）

▼Ａブロック

ＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ ｖｓ 辻陽太

▼同

後藤洋央紀 ｖｓ ＳＡＮＡＤＡ

▼同

鷹木信悟 ｖｓ ジェイク・リー

▼同

Ｙｕｔｏ‐Ｉｃｅ ｖｓ グレート‐Ｏ‐カーン

▼同

７・６後楽園大会 ファンタズモ×大岩の勝者 ｖｓ ボルチン・オレッグ

▼Ｂブロック

海野翔太 ｖｓ ザック・セイバーＪｒ．

▼同

上村優也 ｖｓ カラム・ニューマン

▼同

ウルフアロン ｖｓ ＨＥＮＡＲＥ

▼同

７・６後楽園大会 ＯＳＫＡＲ×裕二郎の勝者 ｖｓ 成田蓮

出場選手は以下の通り。

▼Ａブロック

・ＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ

・ボルチン・オレッグ

・辻陽太

・鷹木信悟

・ジェイク・リー

・ＳＡＮＡＤＡ

・後藤洋央紀

・グレート‐Ｏ‐カーン

・Ｙｕｔｏ―Ｉｃｅ

▼Ｂブロック

・海野翔太

・上村優也

・ドリラ・モロニー

・ザック・セイバーＪｒ．

・カラム・ニューマン

・成田蓮

・ゲイブ・キッド

・ＨＥＮＡＲＥ

・ウルフアロン

残り２選手は、７・６後楽園で出場決定戦を行う。