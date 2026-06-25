新日本プロレス「Ｇ１」開幕戦…「ＩＷＧＰ王者」辻陽太が昨年覇者・ＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡと激突…７・１１シカゴ
新日本プロレスは２４日、真夏の最強決定リーグ戦「Ｇ１ ＣＬＩＭＡＸ ３６」の全公式戦を発表した。
今年はＡブロック１０名、Ｂブロック１０名。合計２０名が出場。７月１１日（日本時間・１２日）に米シカゴのＮＯＷ Ａｒｅｎａで開幕。各ブロック上位２名による準決勝を８・１５両国国技館で開催。勝ち上がった選手が８・１６両国で優勝決定戦で激突する。
シカゴでの開幕戦は、ＡブロックでＮＪＰＷ ＷＯＲＬＤ認定ＴＶ王者で昨年の覇者・ＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡがＩＷＧＰヘビー級王者・辻陽太と対戦。両者は今年の１・４東京ドームなど過去３度対戦し辻の２勝１敗となっている。
◆７・１１シカゴ『Ｇ１ ＣＬＩＭＡＸ ３６』公式戦全カード（試合時間はすべて３０分１本勝負）
▼Ａブロック
ＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ ｖｓ 辻陽太
▼同
後藤洋央紀 ｖｓ ＳＡＮＡＤＡ
▼同
鷹木信悟 ｖｓ ジェイク・リー
▼同
Ｙｕｔｏ‐Ｉｃｅ ｖｓ グレート‐Ｏ‐カーン
▼同
７・６後楽園大会 ファンタズモ×大岩の勝者 ｖｓ ボルチン・オレッグ
▼Ｂブロック
海野翔太 ｖｓ ザック・セイバーＪｒ．
▼同
上村優也 ｖｓ カラム・ニューマン
▼同
ウルフアロン ｖｓ ＨＥＮＡＲＥ
▼同
７・６後楽園大会 ＯＳＫＡＲ×裕二郎の勝者 ｖｓ 成田蓮
出場選手は以下の通り。
▼Ａブロック
・ＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ
・ボルチン・オレッグ
・辻陽太
・鷹木信悟
・ジェイク・リー
・ＳＡＮＡＤＡ
・後藤洋央紀
・グレート‐Ｏ‐カーン
・Ｙｕｔｏ―Ｉｃｅ
▼Ｂブロック
・海野翔太
・上村優也
・ドリラ・モロニー
・ザック・セイバーＪｒ．
・カラム・ニューマン
・成田蓮
・ゲイブ・キッド
・ＨＥＮＡＲＥ
・ウルフアロン
残り２選手は、７・６後楽園で出場決定戦を行う。