辻陽太（写真提供・新日本プロレス）

写真拡大

　新日本プロレスは２４日、真夏の最強決定リーグ戦「Ｇ１　ＣＬＩＭＡＸ　３６」の全公式戦を発表した。

　今年はＡブロック１０名、Ｂブロック１０名。合計２０名が出場。７月１１日（日本時間・１２日）に米シカゴのＮＯＷ　Ａｒｅｎａで開幕。各ブロック上位２名による準決勝を８・１５両国国技館で開催。勝ち上がった選手が８・１６両国で優勝決定戦で激突する。

　シカゴでの開幕戦は、ＡブロックでＮＪＰＷ　ＷＯＲＬＤ認定ＴＶ王者で昨年の覇者・ＫＯＮＯＳＵＫＥ　ＴＡＫＥＳＨＩＴＡがＩＷＧＰヘビー級王者・辻陽太と対戦。両者は今年の１・４東京ドームなど過去３度対戦し辻の２勝１敗となっている。

　◆７・１１シカゴ『Ｇ１　ＣＬＩＭＡＸ　３６』公式戦全カード（試合時間はすべて３０分１本勝負）

　▼Ａブロック

ＫＯＮＯＳＵＫＥ　ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ　ｖｓ　辻陽太

　▼同

後藤洋央紀　ｖｓ　ＳＡＮＡＤＡ

　▼同

鷹木信悟　ｖｓ　ジェイク・リー

　▼同

Ｙｕｔｏ‐Ｉｃｅ　ｖｓ　グレート‐Ｏ‐カーン

　▼同

７・６後楽園大会　ファンタズモ×大岩の勝者　ｖｓ　ボルチン・オレッグ

　▼Ｂブロック

海野翔太　ｖｓ　ザック・セイバーＪｒ．

　▼同

上村優也　ｖｓ　カラム・ニューマン

　▼同

ウルフアロン　ｖｓ　ＨＥＮＡＲＥ

　▼同

７・６後楽園大会　ＯＳＫＡＲ×裕二郎の勝者　ｖｓ　成田蓮

　

　出場選手は以下の通り。

　▼Ａブロック

・ＫＯＮＯＳＵＫＥ　ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ

・ボルチン・オレッグ

・辻陽太

・鷹木信悟

・ジェイク・リー

・ＳＡＮＡＤＡ

・後藤洋央紀

・グレート‐Ｏ‐カーン

・Ｙｕｔｏ―Ｉｃｅ

　▼Ｂブロック

・海野翔太

・上村優也

・ドリラ・モロニー

・ザック・セイバーＪｒ．

・カラム・ニューマン

・成田蓮

・ゲイブ・キッド

・ＨＥＮＡＲＥ

・ウルフアロン

　残り２選手は、７・６後楽園で出場決定戦を行う。