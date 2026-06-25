◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＣ組第３戦 モロッコ―ハイチ（２４日、アトランタ競技場）

５２年ぶり２度目の出場となるハイチ（ＦＩＦＡランク８３位）が、前回大会４強のモロッコ（ＦＩＦＡランク７位）と対戦。前半１０分、レニー・ジョセフが右サイドからの味方のクロスに反応して、ＧＫのオウンゴールを誘発した。

ハイチは初戦のスコットランドに０―１、２戦目のブラジルに０―３で敗れており、待望の今大会初得点。Ｗ杯では１９７４年大会のアルゼンチン戦以来５２年ぶり、日数にして１万８９９４日ぶりとなった。

前半３９分に追いつかれたが、その４分後にはウィルソン・イシドールが、ペナルティエリア手前から右足を振り抜き豪快に２点目を挙げた。複数得点はＷ杯通算６戦目で初めてとなった。アディショナルタイムに再び同点弾を許したが、前半は２―２と奮闘して折り返した。

◆ハイチ（１３大会ぶり２度目） ＦＩＦＡランク８３位。初出場した１９７４年西ドイツＷ杯は３戦全敗。フランス出身のセバスティアン・ミニェ監督が指揮。イングランド・ウルバーハンプトンＭＦベルガルドが攻撃の中心。北中米カリブ海３次予選Ｃ組６勝２分２敗で１位通過。首都はポルトープランス。カリブ海にあり、北海道の約３分の１程度の約２・８万平方キロメートル。人口は約１１５０万人。世界の最貧国に分類され、ギャングの活動が激しく治安が悪い。言語はフランス語など。五輪は１９２８年にアムステルダム大会で銅メダルを獲得してからメダルなし。