25日午前7時30分頃、岩手県沖を震源とするマグニチュード6.9の地震が発生し、青森県で最大震度6強を観測しました。この地震による津波の被害の心配はありません。

地震の概要

25日午前7時30分頃、青森県で最大震度6強を観測する地震が発生しました。震源地は岩手県沖(北緯40.2度、東経142.3度)で、震源の深さは約50km、地震の規模(マグニチュード)は6.9と推定されます。

この地震による津波の被害の心配はありません。

震度3以上が観測された市町村

【震度6強】

◆青森県

階上町



【震度6弱】

◆青森県

八戸市



【震度5強】

◆青森県

三戸町



◆岩手県

普代村 盛岡市 二戸市 八幡平市 軽米町



【震度5弱】

◆青森県

三沢市 野辺地町 六戸町 東北町 おいらせ町 五戸町 青森南部町



◆岩手県

久慈市 野田村 岩手洋野町 滝沢市 葛巻町 岩手町 紫波町 矢巾町 一戸町



◆宮城県

登米市



【震度4】

◆北海道

新篠津村 千歳市 函館市 南幌町 長沼町 むかわ町 新冠町 新ひだか町 様似町 帯広市 音更町 芽室町 浦幌町 十勝大樹町



◆青森県

十和田市 七戸町 横浜町 六ヶ所村 田子町 新郷村 青森市 つがる市 平内町 外ヶ浜町 むつ市 東通村



◆岩手県

宮古市 山田町 岩泉町 田野畑村 雫石町 九戸村 大船渡市 釜石市 住田町 大槌町 花巻市 北上市 遠野市 一関市 奥州市 金ケ崎町 平泉町



◆宮城県

気仙沼市 栗原市 大崎市 涌谷町 宮城美里町 岩沼市 丸森町 石巻市 東松島市 松島町



◆秋田県

三種町 井川町 由利本荘市 大館市 鹿角市 北秋田市 横手市 湯沢市 大仙市 羽後町



◆山形県

村山市 中山町



【震度3】

◆北海道

石狩市 当別町 恵庭市 北広島市 渡島北斗市 七飯町 渡島森町 夕張市 岩見沢市 美唄市 三笠市 栗山町 室蘭市 苫小牧市 登別市 白老町 厚真町 安平町 浦河町 えりも町 士幌町 十勝清水町 幕別町 十勝池田町 豊頃町 中札内村 更別村 広尾町 札幌北区 札幌東区 札幌白石区 札幌厚別区 札幌手稲区 札幌清田区 江別市 福島町 知内町 木古内町 上ノ国町 厚沢部町 赤井川村 真狩村 倶知安町 妹背牛町 秩父別町 北竜町 沼田町 滝川市 砂川市 奈井江町 新十津川町 剣淵町 美瑛町 富良野市 中富良野町 南富良野町 占冠村 美幌町 大空町 北見市 訓子府町 湧別町 胆振伊達市 壮瞥町 洞爺湖町 日高地方日高町 平取町 上士幌町 鹿追町 新得町 足寄町 釧路市 釧路町 白糠町



◆青森県

五所川原市 今別町 蓬田村 板柳町 鶴田町 中泊町 大間町 佐井村 弘前市 黒石市 平川市 鰺ヶ沢町 西目屋村 藤崎町 田舎館村



◆岩手県

陸前高田市 西和賀町



◆宮城県

色麻町 宮城加美町 南三陸町 白石市 名取市 角田市 蔵王町 大河原町 村田町 宮城川崎町 亘理町 山元町 仙台青葉区 仙台宮城野区 仙台若林区 仙台太白区 仙台泉区 富谷市 利府町 大和町 大郷町 大衡村



◆秋田県

能代市 潟上市 藤里町 五城目町 八郎潟町 大潟村 秋田市 にかほ市 小坂町 上小阿仁村 仙北市 秋田美郷町 東成瀬村



◆山形県

寒河江市 上山市 天童市 山辺町 河北町 西川町 大江町 大石田町 鶴岡市 酒田市 三川町 庄内町 遊佐町 新庄市 最上町 舟形町 真室川町 大蔵村 鮭川村 米沢市 南陽市 高畠町 山形川西町 白鷹町 飯豊町



◆福島県

福島市 郡山市 須賀川市 二本松市 田村市 福島伊達市 本宮市 桑折町 国見町 大玉村 鏡石町 天栄村 西郷村 泉崎村 中島村 矢吹町 浅川町 古殿町 いわき市 相馬市 南相馬市 楢葉町 富岡町 大熊町 双葉町 浪江町 新地町 猪苗代町 会津坂下町



◆茨城県

常陸太田市 笠間市 那珂市 小美玉市 茨城町 土浦市 石岡市 下妻市 常総市 取手市 つくば市 筑西市 つくばみらい市



◆栃木県

大田原市 高根沢町



◆群馬県

館林市 群馬明和町



◆埼玉県

加須市 久喜市 さいたま中央区 春日部市 川島町 宮代町



◆千葉県

香取市 浦安市



◆神奈川県

横浜西区 横浜中区



◆新潟県

村上市



◆山梨県

忍野村