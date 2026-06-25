【豪州】
雇用統計（5月）10:30　
予想　3.25万人　前回　-1.86万人（雇用者数)　
予想　4.4%　前回　4.5%（失業率)
予想　N/A　前回　-1.07万人（正規雇用者数)
予想　N/A　前回　-0.79万人（非常勤雇用雇用者数・前月比)

【日本】
景気動向指数（確報値）（4月）14:00　
予想　115.9　前回　115.9（景気先行指数)　
予想　117.9　前回　117.9（景気一致指数)

【ユーロ圏】
ドイツGfK消費者信頼感調査（7月）15:00　
予想　-26.5　前回　-29.8（Gfk消費者信頼感)

【米国】
個人所得・支出（5月）21:30　
予想　0.5%　前回　0.0%（個人所得・前月比)　
予想　0.6%　前回　0.5%（個人支出・前月比)

PCE価格指数（5月）21:30
予想　0.4%　前回　0.4%（PCE価格指数・前月比)
予想　4.1%　前回　3.8%（PCE価格指数・前年比)
予想　0.3%　前回　0.2%（コアPCE価格指数・前月比)
予想　3.4%　前回　3.3%（コアPCE価格指数・前年比)

新規失業保険申請件数（06/14 - 06/20）21:30　
予想　22.5万件　前回　22.6万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（06/07 - 06/13）
予想　180.5万件　前回　181.0万件（継続受給者数)

耐久財受注（速報値）（5月）21:30　
予想　-4.7%　前回　8.0%（前月比)
予想　0.5%　前回　1.1%（輸送除くコア・前月比)

実質ＧＤＰ（確報値）（2026年 第1四半期）21:30
予想　1.6%　前回　1.6%（実質GDP・前期比年率)　
予想　1.4%　前回　1.4%（個人消費・前期比年率)　
予想　3.5%　前回　3.5%（GDPデフレータ・前期比年率)　
予想　4.4%　前回　4.4%（コアPCE価格指数・前期比年率)

【メキシコ】
メキシコ中銀政策金利（6月）26日04:00
予想　6.5%　前回　6.5%（オーバーナイト・レート)

※予定は変更することがあります