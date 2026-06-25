【豪州】

雇用統計（5月）10:30

予想 3.25万人 前回 -1.86万人（雇用者数)

予想 4.4% 前回 4.5%（失業率)

予想 N/A 前回 -1.07万人（正規雇用者数)

予想 N/A 前回 -0.79万人（非常勤雇用雇用者数・前月比)



【日本】

景気動向指数（確報値）（4月）14:00

予想 115.9 前回 115.9（景気先行指数)

予想 117.9 前回 117.9（景気一致指数)



【ユーロ圏】

ドイツGfK消費者信頼感調査（7月）15:00

予想 -26.5 前回 -29.8（Gfk消費者信頼感)



【米国】

個人所得・支出（5月）21:30

予想 0.5% 前回 0.0%（個人所得・前月比)

予想 0.6% 前回 0.5%（個人支出・前月比)



PCE価格指数（5月）21:30

予想 0.4% 前回 0.4%（PCE価格指数・前月比)

予想 4.1% 前回 3.8%（PCE価格指数・前年比)

予想 0.3% 前回 0.2%（コアPCE価格指数・前月比)

予想 3.4% 前回 3.3%（コアPCE価格指数・前年比)



新規失業保険申請件数（06/14 - 06/20）21:30

予想 22.5万件 前回 22.6万件（新規失業保険申請件数)

新規失業保険申請件数（06/07 - 06/13）

予想 180.5万件 前回 181.0万件（継続受給者数)



耐久財受注（速報値）（5月）21:30

予想 -4.7% 前回 8.0%（前月比)

予想 0.5% 前回 1.1%（輸送除くコア・前月比)



実質ＧＤＰ（確報値）（2026年 第1四半期）21:30

予想 1.6% 前回 1.6%（実質GDP・前期比年率)

予想 1.4% 前回 1.4%（個人消費・前期比年率)

予想 3.5% 前回 3.5%（GDPデフレータ・前期比年率)

予想 4.4% 前回 4.4%（コアPCE価格指数・前期比年率)



【メキシコ】

メキシコ中銀政策金利（6月）26日04:00

予想 6.5% 前回 6.5%（オーバーナイト・レート)



※予定は変更することがあります

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