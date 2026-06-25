米株価指数先物 ナスダック2%超上昇、マイクロン見通しが予想上回る 米株価指数先物 ナスダック2%超上昇、マイクロン見通しが予想上回る

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米株価指数先物 ナスダック2%超上昇、マイクロン見通しが予想上回る



東京時間07:10現在

ダウ平均先物SEP 26月限 52398.00（+119.00 +0.23%）

Ｓ＆Ｐ500先物SEP 26月限 7484.00（+55.75 +0.75%）

ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 26月限 30152.50（+638.25 +2.16%）



米株価指数は時間外で上昇、ナスダックが2%超上昇している。



半導体大手マイクロンが時間外で一時13%近く急騰。第4四半期の売上高見通しを約500億ドルと発表、市場予想の432億ドルを大きく上回った。

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